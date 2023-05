Les demies ont respecté la logique du terrain. Le 27 mai, la finale opposera les Saracens, des habitués, à Sale qui n’a pas connu cet honneur depuis dix-sept ans. On retiendra la performance de George Ford, ouvreur des Sharks.

Ce sera donc une finale inédite entre les Saracens et Sale, l’équipe de la banlieue de Manchester qui n’a plus connu ce dernier acte depuis 2006 alors qu’elle était entraînée par un certain Philippe Saint-André et avec Sébastien Chabal dans ses rangs. Samedi, les Saracens de l’inusable Mark McCall ont battu largement Northampton 38 à 15 et cinq essais à deux… Les Londoniens avaient fait la différence à la pause. Ils menaient 21 à 3 grâce à trois essais de l’international écossais Sean Maitland (doublé) et du Sud-Africain Ivan Van Zyl en trente minutes. La réaction des Saints fut trop tardive. Voilà les Saracens en finale pour la septième fois en dix ans, alors que le club fut relégué en deuxième division pour raison administrative en 2020.

Maitland méritait-il un carton jaune ?

La polémique du match intervint après seulement vingt-cinq secondes quand Maitland entra en collision en l’air avec l’arrière adverse George Furbank. M. Dickson se refusa à lui infliger un carton jaune, seulement une pénalité, et ne consulta pas la vidéo. Le même Maitland marquera son premier essai à la 6e minute. On imagine les idées des entraîneurs de Northampton, même si Phil Dowson n’a pas voulu en rajouter en reconnaissant implicitement la supériorité des Saracens.

Mark McCall a expliqué ainsi la victoire de ses hommes : « Ce fut notre meilleure performance défensive depuis longtemps. Ça a toujours été l’ADN du club. Nous avons été forts physiquement pour contrôler une très bonne équipe sur le plan offensif. » Northampton a failli revenir dans le match en début de deuxième mi-temps, mais un essai de pénalité sur maul et une ultime banderille de Max Malins ont complété le score. Si l’on devait distinguer un seul joueur de cette rencontre, ce serait de demi de mêlée méconnu Ivan Van Zyl, six fois international avec les Boks en 2018.

George Ford énorme avec Sale

Dimanche, la deuxième demi-finale fut plus serrée. à la pause, Sale ne menait que 7 à 6 face à Leicester grâce à un essai de l’ailier Tom Roebuck. La partie était rude avec beaucoup de joueurs sortis sur blessure : Tom Curry, Dan Du Preez, Handré Pollard et Ben Youngs. Ceci a permis au Néo-Zélandais Jimmy Gopperth de faire une entrée précoce, à 39 ans, pour assumer le poste de d’ouverture des Tigres. Leicester a repris l’avantage avec un essai de Harry Potter avant que George Ford égalise à la 56e (13-13). La tension était à son comble à l’AJ Bell Stadium mais Sale a pris le dessus en fin de match et son ailier Aaron Reed a marqué l’essai décisif après que le demi de mêlée Raffi Quirke s’en est vu refuser un à la vidéo par M. Barnes pour une passe en avant.

Le demi d’ouverture international George Ford a livré une partie magnifique contre son ancien club avec deux passes décisives sur les deux essais des Sharks. Les observateurs ont noté la complémentarité du duo que forme Ford avec le Sud-Africain Robert Du Preez (une cape avec les Springboks). Le jeu au pied tactique des deux hommes fut formidable pour faire reculer le trident adverse. L’arrière Joe Carpenter a aussi apporté sa pierre à l’édifice notamment dans les phases de « ping-pong rugby » pour gagner du territoire coûte que coûte.