Brive a chuté devant son public et peut dire adieu au Top 14. Matthieu Jalibert de nouveau blessé au doigt face à Pau, le Racing 92 décroche son billet en phase finale après avoir écrasé Toulon. Vannes et Mont-de-Marsan rejoignent Oyonnax et Grenoble en demi-finales de Pro D2, les Bleus décrochent le bronze à Toulouse tandis que les Françaises repartent bredouilles... Les 5 infos qu'il ne fallait pas manquer ce week-end !