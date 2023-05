Plus de 30 000 personnes ont assisté à l'étape française du World Rugby Sevens qui a permis à la Nouvelle-Zélande de rafler deux nouvelles médailles d'or. Les Bleus de Jérôme Daret monte pour la quatrième fois sur le podium.

C'est sous la pluie, qui avait attendu le coup de sifflet final du dernier match pour s'inviter, que Néo-Zélandais et Néo-Zélandaises ont entamé leur haka pour célébrer leur triomphe lors de l'étape toulousaine du World Rugby Sevens. Enfin les Blacks ont raflé la médaille d'or chez les filles et chez les garçons. Les invincibles Néo-Zélandaises, qui ont remporté six des sept étapes de la saison, ont encore réalisé un sans faute, éliminant le Japon en quart de finale puis la France en demi-finale, avant de s'imposer 19 à 14 lors de la finale face aux Etats-Unis. Pourtant les Américaines avaient réussi l'entame de match parfaite pour faire douter les néo-zélandaises, menant 14 à 0. C'était sans compter sur la force de frappe des Blacks qui ont été capables de renverser le score en seconde période.

Dimanche noir pour la France

La journée de dimanche a été fatale aux Françaises. Après deux succès porteurs d'espoirs le samedi face à l'Australie, deuxième nation mondial, puis face à la Grande-Bretagne en quart de finale, les joueuses de David Courteix ont été battues à deux reprises ce dimanche, échouant à plusieurs reprises juste devant l'en-but des Néo-Zélandaises en début de seconde période puis subissant la vengeance des Australiennes lors de la petite finale.

Chez les garçons, la Nouvelle-Zélande a remporté sa troisième étape consécutive, renversant eux-aussi une situation mal embarquée en finale. En effet, l'Argentine menait 19 à 7 à la pause. Les Blacks arrivaient à revenir à égalité en seconde période et les deux équipes se retrouvaient en prolongation pour une mort subite finalement favorable aux Néo-Zélandais grâce à un essai de Roderick Solo qui signait un doublé après avoir ramené son équipe au score lors de la deuxième mi-temps. Les Français, qui avaient eu une balle de match face à ces mêmes néo-zélandais en demi-finale dans un final litigieux, pouvaient nourrir des regrets. Néanmoins, ils ont trouvé les ressources pour s'emparer de la médaille de bronze devant la surprenante équipe du Canada, présente en phase finale pour la première fois de la saison.

Lors de cette étape toulousaine, la dernière de l'année pour les filles, les Néo-Zélandaises ont soulevé le trophée du World Rugby Series Sevens. L'équipe masculine est aussi assuré de le faire dans une semaine pour la dernière étape du circuit messieurs qui se disputera à Londres. La France monte pour la première fois de son histoire à la troisième place du classement mondial grâce à cette nouvelle médaille de bronze. Elle tentera de conserver cette position historique à Londres.