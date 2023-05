En clotûre de cette 25ème journée, Parisiens et Lyonnais s'affronteront à Jean Bouin avec en tête une qualification et l'obtention de la meilleure place possible en phase finale. Gonzalo Quesada fait confiance au jeune Léo Barré à l'ouverture, de son côté Xavier Garbajosa place Josua Tuisova sur le banc et Tavite Veredamu en numéro 12.

Le XV de départ du Stade français : 15. Hamdaoui : 14. Dakuwaqa, 13. Ward, 12. Arate, 11. Megdoud ; 10. Barré, 9. Coville ; 7. Briatte, 8. Macalou, 6. Hirigoyen ; 5. Pesenti, 4. Gabrillagues (cap) ; 3. P.Alo-Emile, 2. Ivaldi, 1. M.Alo-Emile. Remplaçants : 16. Panis, 17. Kakovin, 18. Van der Mescht, 19. Azagoh, 20. Hall, 21. Segonds, 22. Odogwu, 23. Melikidze. ? ?? ?? pour le choc face à Lyon ? demain !#SFPLOU | @Freshmile_fr pic.twitter.com/aTVQSD66SF — Stade Français Paris (@SFParisRugby) May 13, 2023 Le XV de départ de Lyon : 15. Arnold (cap.) ; 14. Nakaitaci, 13. Regard, 12. Veredamu, 11. Dumortier; 10. Doussain, 9. Couilloud; 7. Saghinadze, 8. Botha, 6. Cretin ; 5. R.Taofifenua, 4. Lambey ; 3. Bamba, 2. Charcosset, 1. S.Taofifenua. Remplaçants : 16. Marchand, 17. Fotuaika, 18. Mayanavanua, 19. Sobela, 20. Pelissié, 21. Sopoaga, 22. Tuisova, 23. Gomez-Kodela. \ud83d\udc3a ?? ????? ?? ??? pour affronter le @SFParisRugby ce dimanche (21h05) en clôture de cette 25e journée de @top14rugby



\ud83d\udc4a\ud83c\udffb Allons ???????? chercher la qualif en phase finale #LaForceduLOU#LaMeute pic.twitter.com/o9exe2onvi — LOU Rugby (@LeLOURugby) May 13, 2023