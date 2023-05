En conférence de presse, l’ailier du Racing Juan Imhoff, auteur d’un bel essai face à Toulon, est revenu sur la rencontre et la qualification des siens en phases finales.

Le Racing, après sa victoire face à Toulon, est désormais qualifié. Comment vivez-vous cette situation ?

On ne va pas célébrer. Quand tu joues au Racing, le premier objectif est de se qualifier sur les deux tableaux, le Top 14 et la Champions Cup. Cette qualification est donc un minimum. […] La saison dernière, nous étions d’ailleurs dans une situation similaire et avions arraché la qualification sur la dernière journée de championnat, contre Toulon. Saison après saison, le championnat se resserre.

Comment avez-vous vécu cette rencontre face aux réservistes toulonnais ?

En face, il y avait une équipe de jeunes qui avait la dalle. Quand tu es dehors, quand tu ne fais pas forcément partie des plans du coach, tu veux te montrer et beaucoup de choses peuvent alors se passer sur le terrain. Mais au Havre, on ne les a pas laissés jouer. Dès les vingt premières minutes, on ne les a pas laissés faire.

Que vaut le Racing, cette saison ?

En termes d’effectif, on est riche. Il y a eu des passages douloureux cette saison mais les joueurs ont bien réagi. Depuis quelques semaines, tout le monde est déterminé. On ne sera pas facile à prendre en phases finales.

Que faudra-t-il modifier, néanmoins ?

On est moins inconstant qu’il y a quelques mois. Notre style est plus précis. Aujourd’hui (samedi soir, N.DL.R.), on a par exemple très bien défendu contre Toulon. Et puis, je le répète, quand on est bien en place, on reste très difficiles à prendre.