François Guers, ancien président du Racing Club de France à la fin des années 1990, et premier président de la commission de discipline de la LNR, nous a quittés vendredi soir à l’âge de 82 ans.

Trésorier du Racing, lors du titre de 1990, puis vice-président et même président à l’aube des années 2000, il avait quitté ses fonctions au sein du club ciel et blanc pour prendre en mains la commission de discipline de la LNR pendant plus de dix ans.

On se souvient d’un homme jovial, qui savait mettre en avant toujours l’intérêt du rugby, notamment avec le président du RCT, Mourad Boudjellal, où il était intervenu lors d’une suspension de ce dernier, pour qu’il puisse assister au bord du terrain à la finale de championnat de France de 2012.