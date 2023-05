Ils étaient déjà qualifiés pour les quarts mais les Français se sont quand même offert la victoire face aux Fiji (19-24) pour leur dernier match de phase qualificative. Ils réalisent ainsi le Grand Chelem en phase de poules.

On les disait dans "la poule de la mort", mais rien n'a échappé aux Français. Forts de trois victoires en trois matchs, les Bleus avaient déjà sécurisé leur qualification en quarts face aux États-Unis (19-14) vendredi soir, et viennent de confirmer face au Fiji 24 à 19.

Après une première mi-temps difficile pour les Bleus, les Fidjiens ont très vite trouvé les 40 mètres tricolores, permettant à Terio Tamani de marquer les deux premiers essais de la rencontre (2e et 6e minutes). Dès la 2e minute de jeu, Jordan Sepho et ses coéquipiers disaient au revoir à Aaron Grandidier, sorti sur blessure. Mais son remplaçant Joachim Trouabal a su très vite faire la différence, marquant le premier essai français à la 7e minute et permettant aux Bleus de n'être mené que de 9 points à la pause (14-5).

Trouabal en héros

Dès le retour sur la pelouse, Trouabal faisait encore des siennes en marquant un doublé. Un peu revanchards et désireux de sauver les pots cassés, les Fidjiens peuvent remercier Terio Tamani pour son troisième essai deux minutes plus tard.

Mais il en faudra plus pour venir à bout des hommes de Jérôme Darret. Au soutient au bon endroit, au bon moment, Rayan Rebbadj vient inscrire le troisième essai tricolore, deux minutes avant le triplé de Joachim Trouabal. Les Français s'imposent alors 24 à 19 et finissent premiers de leur poule, devant l'Afrique du Sud. Tout comme leurs homologues féminines, les Bleus affronteront la Grande Bretagne ce samedi à 20h03.