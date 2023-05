Dans un match serré, les Françaises sont venues à bout des Australiennes (19-12) et obtiennent ainsi leur billet pour les phases finales. Les Françaises retrouveront la Grande-Bretagne ce samedi, à 18h37 en quarts.

Les Bleues ont trouvé la clé ! Après une entame de compétition ratée, les Françaises ont su reprendre du poil de la bête face au Brésil hier soir et ont confirmé ce matin face à l'Australie, bien que ces dernières aient inscrit les premiers points après seulement quelques minutes de jeu.

Ayant pourtant fait preuve d'agressivité et de rapidité, les Bleues ne sont pas parvenues à trouver la faille dans la défense australienne alors que Charlotte Caslick a su parvenir jusqu'à l'en-but tricolore pour y inscrire un essai, sur le gong. Menée de 14 points à la pause, les Françaises se devaient de rectifier le tir en rentrant sur la pelouse.

Rebond tricolore

Et c'est chose faite ! Appuyant la dominance tricolore dans les 22 mètres australiens dès le retour des vestiaires, c'est Joanna Grisez qui offrit le premier essai français. Et il ne fallait que ça pour enclencher la machine : 2 minutes plus tard, l'ailière de Bobigny inscrivit son doublé et permettait aux Bleues d'égaliser au score (12-12). Dans tout son art, Séraphine Okemba élimina la défense australienne et trouva l'en-but à 50 secondes de la fin.

La défense tricolore permettait d'empêcher toute révolte australienne et les Bleues s'imposaient 19 à 12, décrochant ainsi leur place en quarts de finale. Une victoire face aux championnes du monde qui redonne confiance aux joueuses de David Courteix qui affronteront la Grande-Bretagne ce samedi à 18h57.