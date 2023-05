Après une entame catastrophique face à l’Irlande lors de l’étape de Toulouse des Sevens World Series, l’équipe de France féminine a dominé le Brésil pour rester en vie.

L’équipe de France est encore en vie. Ce vendredi soir, le VII de France féminin respire un peu mieux, après son succès face au Brésil (43-0). Pas de quoi grimper au rideau, néanmoins, le déclic psychologique a eu lieu, parce qu’il a fallu attendre le premier essai de Chloé Pelle dans cette deuxième rencontre, pour voir les Françaises décomplexées. L’entraîneur David Courteix explique : "D’habitude, nous n’avons pas la famille autour, l’environnement parle étranger… Toutes ces petites choses dont que nous ne sommes pas au centre de l’attention. Ce matin, c’était l’inverse et on l’a pris en pleine gueule. C’est une bonne préparation pour nous en vue des Jeux Olympiques, parce que ce sera la même chose mais en beaucoup plus puissant. Après on ne va pas mettre des béquilles à tout, maintenant on sait que jouer à la maison ça peut mettre les chocottes. Ça fait 15 ans que je suis sur le circuit, et des premières journées de merde, j’en ai vécu, mais ce n’est vraiment pas rédhibitoire."

"Nous n’avons pas le choix"

Car en effet, il était difficile de démarrer plus mal la compétition. Ce vendredi matin le VII de France féminin entamait son étape à domicile face à l’Irlande dans une rencontre sur le papier équilibrée. Galvanisées par l’enjeu, à savoir une qualification olympique, et le jubilé de leur capitaine historique Lucy Mulhall, les Irlandaises ont complètement asphyxié les Bleues. Caroline Drouin admettait après la rencontre : "Ce n’est clairement pas l’entrée en matière qu’on se doit de faire. Nous sommes conscientes qu’on est passé à travers. Notre chance, c’est qu’à VII nous avons l’occasion de rebondir. Mais il va falloir faire une performance si on veut faire un quart. Nous n’avons plus le droit à l’erreur."

22-0 à la pause, 27-7 à la fin de la rencontre, en plus de perdre une rencontre, les Bleues débutaient avec un goal-average défavorable qu’elles ont bien remonté. Mais il leur reste encore l’Australie (numéro 2 mondiale) à affronter demain. "Nous les avons déjà battues. Il va falloir marquer le plus de points possibles. Nous n’avons pas le choix. Il faut arrêter d’attendre d’être dos au mur pour réagir", poursuivait Chloé Pelle. France-Australie, ce sera demain matin à 11h, une rencontre déjà décisive pour les joueuses de David Courteix. La France qui devrait finir 3e, disputera sa qualification avec les deux autres 3e, sûrement le Canada et le Japon, aux deux meilleurs goal-averages.