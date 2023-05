Si elle effectue une saison magnifique jusque-là, l’équipe de France masculine à VII devait composer avec une poule très relevée pour son étape à Toulouse. Mais pas de quoi la faire vaciller.

L’Afrique du Sud et les États-Unis, ce sont deux morceaux du circuit mondial à VII. Mais il en faut plus pour faire trembler les hommes de Jérôme Daret. Pour leur entame à 14h30 contre les Boks, ils effectuaient une rencontre parfaite pour s’imposer 31 à 7. Varian Pasquet racontait : "Tout ce qu’on avait bossé s’est passé comme prévu. Nous avions beaucoup travaillé les engagements et nous les avons maîtrisés, tout en étant forts en défense. L’ambiance avec tous ces enfants qui nous soutenaient aujourd’hui c’était une saveur très particulière qui fait vraiment plaisir. C’est incomparable !" Si la France disposait à ce moment-là d’un joker pour se qualifier, pas question pour elle d’en profiter. "On veut finir premier en battant tout le monde, poursuivait-il. Le but c’est d’avoir le meilleur tirage possible en quart de finale et pour ça, il faut aussi battre les Fidji."

Parcours parfait

Alors qu’ils profitaient d’un rayon de soleil pour cette première rencontre la seconde fut sous la pluie. Ce qui justifiait peut-être un peu moins de maîtrise, mais l’essentiel est là. Dans la soirée, ils remettent ça face aux USA. Après avoir mené 14-0 à la pause, ils voyaient les Américains revenir à égalité en fin de rencontre. C’est finalement Aaron Grandidier qui offrait la victoire aux tricolores. 19 à 14. Un succès qui qualifie déjà les Bleus pour les quarts de finale. Le capitaine Paulin Riva faisait à l’issue de cette rencontre un premier bilan. "C’est bien, on valide les étapes. Mais on veut encore monter en puissance. Même si cette deuxième victoire est plus étriquée, le plus important c’est de voir comment on a réagi. Il faudra revenir demain pour jouer face aux Fidjiens un match d’un autre niveau." Par-dessus tout, les Bleus auront demain à 14h11, l’occasion d’éliminer les Fidji. Ce ne serait pas anodin, car ils précèdent les Bleus au classement général, et pourraient bien perdre ce week-end leur 3e place.