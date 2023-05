Bernard Lapasset, ancien président de la FFR et de World Rugby, a reçu un dernier hommage vibrant ce mardi à Tarbes. Fabien Pelous, Bill Beaumont, Tony Estanguet et son fils Sébastien sont revenus sur sa personnalité et sur son parcours professionnel qui a fait changer le rugby.

Ce mardi avaient lieu les obsèques de Bernard Lapasset à Tarbes. Plusieurs centaines de personnes ont rempli la cathédrale. Une cérémonie en présence de sa famille, ses proches mais aussi ses collaborateurs les plus fidèles dans le monde du rugby. Fabien Pelous, Bill Beaumont, Tony Estanguet, Serge Blanco ou encore l'ancien président de la FFR, Bernard Laporte étaient présents. C'est une personne que j'aimais beaucoup. J'ai travaillé 8 ans à ses côtés. J'étais entraîneur de l'équipe de France, il était mon président et il m'a renouvelé sa confiance. c'est quelqu'un que j'aimais personnellement", expliquait Bernard Laporte. Via Occitanie revient en images sur ce vibrant hommage, miroir des 35 dernières années du rugby avec tous les bouleversements que cela comprend, parfois subi par l'ancien patron de la FFR.