Le jeune deuxième ligne du Stade toulousain Clément Vergé devrait prolonger pour deux saisons supplémentaires dans la ville rose. Un premier contrat professionnel dans les rangs de son club formateur. Du haut de ses 2 mètres et 116 kilos, le jeune espoir haut-garonnais compte déjà cinq feuilles de match cette saison.

Le Toulousain Clément Vergé devrait prolonger son contrat pour deux saisons supplémentaires avec Toulouse selon les informations de la Dépêche. Cette prolongation inclut son premier contrat professionnel avec son club formateur. Le jeune espoir de 21 ans a déjà goûté à cinq feuilles de match cette saison avec le groupe professionnel. Sacré champion de France espoir en 2021, le natif de Saint-Lizier se fait donc petit à petit sa place à côté de grands noms du club comme Antoine Dupont, Thomas Ramos, ou encore Romain Ntamack.

Ugo Mola, un entraîneur qui compte sur les jeunes

Ugo Mola est l'un des entraîneurs qui compte beaucoup sur les jeunes joueurs de son centre de formation. En effet, le coach des Rouge et Noir a utilisé un grand nombre d'espoirs ou de jeunes joueurs cette année. Il avait tout d'abord pour but de faire tourner son effectif, mais aussi d'intégrer de jeunes joueurs au groupe professionnel pour tenter de les aider à progresser plus rapidement et leur faire toucher du doigt la réalité du monde professionnel. Grâce à sa manière de gérer les jeunes, Mola à permis à un certain nombre de joueurs de signer leur premier contrat professionnel sous les couleurs du club. Clément Vergé en a donc fait l'expérience, et devrait être à la disposition de l'effectif toulousain pour les deux prochaines années.