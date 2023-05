L'arrière du Stade toulousain Thomas Ramos présente les enjeux de ce déplacement à Perpignan ce samedi (15 heures) alors que Toulouse est déjà assuré d'être en demi-finale. L'Usap, a contrario, se retrouve à devoir assurer sa 13e place.

La semaine dernière vous êtes parvenus à rebondir en championnat après la défaite à Dublin. D'autant que cela vous assure une place en demi-finale. Mais est-ce que les enjeux de l'Usap, de retour dans la course au maintien, ne sont-ils pas plus cruciaux que les vôtres ?

On est très content du match qu'on a fait la semaine dernière. Cette victoire nous a permis de nous qualifier directement en demi-finale du championnat. Et cette semaine on se rend à Perpignan, qui a été très costaud à Lyon. Ils perdent sur une interception en fin de match. On sait que le stade sera plein, que ce sera le match pour assurer leur place en barrage. On sait à quoi s'attendre. Il faudra être prêt et répondre dans le combat parce que ces matchs-là passent par ça.

Comment gérer sa condition physique ces semaines avant la phase finale ?

Le repos, c'est Jean (Bouilhou, ndlr) qui en parlera mieux que moi. C'est surtout le souci des coachs, de savoir qui faire jouer. Ce qui est sûr, c'est que certains mecs qui n'ont pas joué depuis quelques temps vont jouer ce week-end. D'autres vont avoir un peu de repos sur les semaines qui arrivent. Mais on garde une équipe compétitive. On va aller là-bas pour faire un bon match. Le fait de pas avoir de finale de Coupe d'Europe nous donne moins d'excuses pour les semaines à venir. On va se déplacer ce week-end pour faire un bon match, essayer de l'emporter à Perpignan. Et pareil face à Brive.

Comment vous positionnez-vous sur ce sujet ? Préférez-vous être dans la gestion ou jouer le plus possible ?

Moi, ça va actuellement. On ne jouera pas le week-end prochain. Donc on va avoir deux matchs et deux semaines de repos alternés. On arrive en fin de saison moins fatigué que l'année dernière par exemple. C'est parce qu'on s'est donné l'opportunité d'éviter ce match de barrage par rapport à la saison dernière. Ce sera important pour arriver en demi-finale le plus frais possible.

L'arrière Thomas Ramos estime que cette fin de saison est plus facile à gérer que la précédente Icon Sport - Sportsfile

Est-ce que vous voyez déjà le stade d'Anoeta ?

Je l'ai déjà vu à la télévision ! C'est sûr qu'en se qualifiant directement en demie, tu y penses un peu. Mais avant ça, il reste deux matchs lors desquels il faut rester sérieux. Le staff nous a clairement donné des objectifs sur ces matchs et à nous d'être concentré et performant pour les atteindre.

Est-ce que l'élimination en demie de Champions Cup contre le Leinster est une source de motivation ?

Même si on avait été qualifié pour la finale, l'objectif du Top 14 aurait été le même. Aujourd'hui, tout le monde au club rêve de remporter des compétitions. Donc forcément, cette élimination nous motive encore plus pour aller au bout en championnat.