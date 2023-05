Le sélectionneur Eddie Jones et la fédération australienne ont fini de composer le staff des Wallabies pour la prochaine Coupe du monde. On y retrouve le Français Pierre-Henry Broncan, sans poste depuis son licenciement de Castres en février dernier.

Selon nos informations, la Fédération australienne a terminé de composer le staff des Wallabies pour la prochaine Coupe du monde. Brad Davis sera le technicien chargé des trois-quarts ; tandis que l’ancien pilier droit Dan Palmer s’occupera du secteur de la touche. Derrière le sélectionneur Eddie Jones, en poste à la tête de la sélection australienne depuis le début de l’année civile, les deux hommes rejoindront un staff composé du Français Pierre-Henry Broncan, de l’Anglais Neal Hatley et de l’Australien Brett Hodgson.

Pour rappel, Pierre-Henry Broncan aura pour mission de gérer le secteur des mauls et du jeu d’avants. Neal Hatley, Anglais passé notamment par les London Irish et Bath, s’occupera de la mêlée et de la coordination. À l’instar de Broncan, qui n’a jamais caché l’amitié le liant à Jones, Hatley est une "vieille" connaissance du sélectionneur puisqu’il gérait déjà la mêlée pour l’Angleterre lorsqu’elle était coachée par le technicien australien lors du mondial 2019. Il connaît aussi très bien « PHB », pour avoir officié une saison avec lui lorsque les deux hommes étaient à Bath.

L'ex-Wallaby de 34 ans Palmer en charge de la touche

Le secteur de la touche reviendra à l’Australien Dan Palmer. Du haut de ses 34 ans, l’ancien pilier droit international wallaby (une sélection) qui avait dû arrêter sa carrière après une grave blessure à un pied subie lors d’un entraînement alors qu’il évoluait à Grenoble sera le plus jeune membre de ce staff et sans doute le moins expérimenté, même s’il entraîne la mêlée des Brumbies depuis 2015. Enfin, et depuis février 2023, la défense des Australiens est à la charge de Brett Hodgson, ancien joueur professionnel de rugby à XIII. Eddie Jones avait pour projet de longue date de travailler avec cet ancien joueur familier de la NRL (National Rugby League) australienne. Il devait le faire venir auprès de la sélection anglaise avant d’en être limogé, en décembre dernier.

Tout ce beau monde sera "coordonné" par David Rath, team manager de la sélection et nommé au mois de mars dernier par le sélectionneur. À eux d’amener l’Australie sur le toit du monde.