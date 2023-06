Né il y a un an, Marseille Rugby Méditerranée a remporté le titre en Régionale 1 et monte en Fédérale 3.

À la fin du mois de juin 2022, au congrès de la FFR, le mariage entre le Stade phocéen et Marseille-Huveaune, deux clubs qui partageaient le même stade depuis près de vingt ans, était acté, pour donner naissance à Marseille Rugby Méditerranée. Moins d’un an plus tard, le club s’est offert un beau cadeau de mariage. Samedi 29 avril, il a décroché à Gap le bouclier de champion Sud-Paca Régionale 1, et, coup double, s’est offert un voyage de noces en Fédérale 3 la saison prochaine.

« Cela me conforte dans l’idée que nous n’avons pas fait une bêtise quand nous avons réalisé cette idée folle que beaucoup avaient imaginé, souriait le président du MRM, Augustin Marie. Certains attendaient avec impatience que nous nous trompions… » En seniors, la greffe a vite prise, bien aidé par un début de championnat réussi (trois victoires).

« Évidemment tout le monde s’est un peu regardé les premières semaines, poursuit le dirigeant. Mais l’équipe a vingt-cinq ans de moyenne d’âge. Les gamins entre dix-huit et vingt-deux ans se croisent à la fac, en soirée. Entre un week-end cohésion en début de saison et quelques bringues, le mariage a vite été consommé ! »

La preuve en est sur le terrain. Au-delà de l’aspect rugbystique, il a fallu un sacré caractère à l’équipe pour s’imposer sur le terrain des Pennes-Mirabeau-Cadeneaux en demi-finale puis contre Fos en finale, face à un public très hostile et une interruption du match peu après le coup d’envoi…

Un an deux prometteur

Les principales difficultés à surmonter ont concerné plutôt l’organisation interne du club. Avec sept cent licenciés, le paquebot n’est pas toujours facile à manœuvrer. « À Marseille-Huveaune, les salariés faisaient tourner le club, au Stade Phocéen, dirigeants et bénévoles avaient un fonctionnement différent. Nous nous sommes dit les choses quand il a fallu le faire. Le plus gros chantier reste l’école de rugby. Nous n’avons pas adopté la meilleure stratégie. L’année prochaine, il y aura un référent titulaire du diplôme d’État par catégorie. »

Avec un an d’expérience, un bouclier à faire admirer et cinq mini-bus enfin aux couleurs de la nouvelle structure, l’an deux est prometteur.