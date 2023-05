En quête d'un successeur à Stéphane Glas, Provence Rugby a décidé de miser sur Julien Dupuy pour devenir le nouvel entraîneur de ses lignes arrière. À compter de la reprise de l'entraînement, l'ancien demi de mêlée international travaillera aux côtés du manager Mauricio Reggiardo et de l'entraîneur des avants Jacques Delmas.

Après deux expériences d'entraîneur en Top 14, au Stade français puis à Toulon, Julien Dupuy (39 ans, 8 sélections) va rebondir sur un banc de Pro D2. À compter de cet été, l'ancien demi de mêlée international sera le spécialiste des lignes arrière de Provence Rugby.

Le club aixois était à la recherche d'un technicien pour prendre la suite de Stéphane Glas, qui a décidé de ne pas prolonger l'aventure au terme de l'actuelle saison. Vincent Etcheto, Johann Authier et Nicolas Nadau avaient également été envisagés mais la direction du huitième du dernier Pro D2 a décidé de retenir la candidature de l'ancien numéro 9, sans poste depuis la fin de son contrat à Toulon, il y a un an.

Jacques Delmas fera également partie du staff aux côtés de Julien Dupuy. Icon Sport - Icon Sport

Delmas repart pour un tour

Julien Dupuy sera associé au manager Mauricio Reggiardo, dont l'engagement court jusqu'en juin 2025, et au chargé du jeu d'avants Jacques Delmas, arrivé l'été dernier et qui va repartir pour un an de plus du côté de Maurice-David.

Avec un encadrement à l'expérience affirmée, le club provençal tentera de décrocher ses premières phases finales la saison prochaine. Du côté de l'effectif, les arrivées de plusieurs joueurs d'élite - le deuxième ligne briviste Andrès Zafra, le demi de mêlée parisien Arthur Coville, l'arrière toulonnais Thomas Salles ou encore l'ailier du Stade français Sione Tui - ont déjà été enregistrées.