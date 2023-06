Lancée en novembre, la Coupe de rugby des collèges s’achève au terme d’une organisation de grande envergure sur fond de Mondial.

Sur le territoire national la période pré-Coupe du monde est propice à des actions en tous genres. Dans ce domaine, le département des Deux-Sèvres a frappé un grand coup. Nous l’avons choisi pour exemple de ce qui se fait de mieux en Nouvelle-Aquitaine et Pays-de-la-Loire. Résumons. La Coupe de rugby des collèges 79 se remarque par quelques chiffres significatifs : 1 département investi et soutien de communication ; un Comité départemental ; 7 clubs : Bressuire, Parthenay, Chauray, Niort, Thouars, Saint-Maixent et Melle engagés auprès de 18 établissements publics ou privés représentant chacun, après tirage au sort effectué le 1er décembre 2022, une nation qu’ils devaient faire vivre toute l’année à travers des animations multiples et variées, lesquelles pouvaient être sportives, gastronomiques, musicales, géographiques ou culturelles comme ce fut le cas le 28 avril avec le Haka néo-zélandais interprété par les élèves de Bressuire. 6 912 collégiens sont impliqués dans le projet et 360 seront en lice dans le tournoi final. La Coupe de rugby des collèges se décline en 4 défis : Trois sont achevés, le premier consistait à mettre en valeur sa nation et son drapeau. Le deuxième à faire vivre le ballon ovale sur une inspiration de Jean-Pierre Rives. Le troisième, « La table ovale », un menu à préparer en lien avec sa nation. Le quatrième : « Le groupe est plus fort que la somme des talents individuels », à créer une animation collective autour de l’esprit d’équipe.

Objectif promotion réussie

Vendredi 12 mai le Tournoi final se déroulera dans le joli décor du stade Espinassou de Niort. Il sera organisé en quatre thèmes, une compétition rugby bien sûr, mais aussi un quiz de culture générale, un quiz rugby sur ses règles et l’histoire de la Coupe du monde et une présentation du projet pour le prix de l’animation. À l’issue de cet évènement qui a déjà répondu à l’ambition de promouvoir le rugby sur le territoire, quatre prix vont être attribués : celui de l’animation pour l’établissement le plus créatif ; du respect à l’équipe qui aura le mieux véhiculé les valeurs tout au long du projet ; au vainqueur du tournoi. Enfin, sera décerné le prix Coupe de rugby des collèges qui récompensera le grand vainqueur final au total cumulé des points. Les collégiens des Deux-Sèvres ne vont plus rien ignorer du rugby, ses valeurs et de la Coupe du monde.