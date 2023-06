Ce samedi, les Leinstermen ont largement battu les Sharks de Durban (35-5) sur la pelouse de l’Aviva Stadium de Dublin pour assurer leur qualification en demi-finale de l’URC. Le doublé coupe d’Europe-championnat se rapproche toujours un peu plus.

Le Leinster va toujours aussi bien, merci pour lui. Une semaine après avoir écarté le Stade toulousain en demi-finale de Champions Cup, les Irlandais ont cette fois écrasé les Sharks de Durban en quart de finale de l’United Rugby Championship. Rien que ça. Et devinez quoi ? Le staff dirigé par Leo Cullen s’est même permis de remanier son quinze de départ pour affronter ces Sud-Africains. Josh van der Flier, Gary Ringrose et Ross Molony n’ont même pas pris part à la rencontre, tandis que Jamison Gibson-Park, Jack Conan ou encore Ross Byrne étaient sur le banc des remplaçants. Une rotation qui ne s’est pas franchement remarquée sur le pré, même si les Sharks ont été les premiers à franchir la ligne par l’intermédiaire de Grant Williams, leur numéro neuf. La joie a donc été de courte durée pour les visiteurs, qui ont par la suite été dévorés par les Leinstermen, bien décidés à ne pas se laisser faire sur leur pelouse de l’Aviva Stadium. Trois essais en quinze petites minutes et la messe était dite. Comme face à Toulouse, les locaux ont profité d’une supériorité numérique temporaire après le carton jaune reçu par Makazole Mapimpi pour se détacher. « Je suis satisfait de la prestation de l’équipe, a avoué Leo Cullen à l’issue de la partie. Je félicite tous les joueurs, car certains d’entre eux ne sont pas des titulaires indiscutables mais ils ont fait le boulot. Nous sommes un vrai groupe et voir que je peux compter sur tout le monde me rend heureux. Cela nous permet de préserver de la fraîcheur, c’est de bon augure pour la suite. »

Encore plus de trente points marqués

Ce samedi a ressemblé à tous les autres pour le Leinster. Une balade de quatre-vingts minutes qui s’est terminée par un essai de Gibson-Park à cinq minutes du coup de sifflet final. Trente-cinq points marqués, seulement cinq encaissés et un ticket pour le dernier carré de l’URC. Du travail bien fait. « Je ne pense pas que le score reflète la physionomie du match, a déclaré Leo Cullen. Mais la qualification est dans la poche, il faut désormais penser à la suite et continuer d’avancer comme nous le faisons depuis plusieurs mois. » Seules ombres au tableau, Tadhg Furlong et James Ryan ont été touchés durant la partie mais leur manager s’est voulu rassurant : « Tadhg va bien, ce n’est rien d’important. Pour ce qui est de James, je pense qu’il cherche juste à attirer l’attention (rires). Il s’est fait mal au pied mais pas de quoi être inquiet. »

Un choc face au Munster en demie

Les supporters irlandais vont être servis le week-end prochain. Quelques heures après le Leinster, le Munster est allé s’imposer sur la pelouse de Glasgow pour assurer sa qualification. Leinstermen et Munstermen ont donc rendez-vous pour une demi-finale qui s’annonce dantesque sur la pelouse de l’Aviva Stadium. Un match qu’attend avec impatience Leo Cullen : « Notre plus grand défi est d’enchaîner les bonnes sorties. Il va falloir être costaud dans la tête pour l’emporter, une semaine avant la finale de Champions Cup. » La saison dernière, James Keenan et ses coéquipiers avaient été battus à domicile par les Bulls de Pretoria à ce stade de la compétition. Nul doute que cette année, le doublé est une priorité absolue pour la formation que personne n’est en capacité d’arrêter en ce moment.