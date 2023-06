On connaissait depuis longtemps les demi-finalistes de Premiership. Le dernier suspense concernait la huitième place qualificative pour l’Europe. Le mini-championnat à trois entre Bath, Bristol et Gloucester a tourné en faveur des premiers, avec un peu de chance.

Le dernier suspense a été levé après la conclusion du tournoi à trois entre Bath, Bristol et Gloucester. C’est finalement Bath qui termine huitième et qui disputera la Champions Cup la saison prochaine.

Pour monter dans ce train peu sélectif, Bath a bénéficié d’un coup de chance énorme : il rencontrait des Saracens sûrs d’être premiers et donc en pleine préparation de leur demi-finale. Mark McCall avait donc envoyé une équipe très remaniée, sans une brochette de grands noms (Itoje, Farrell, George, Goode, Malins, Tomkins…). En revanche, l’arrière international Elliot Daly faisait son grand retour après cinq mois d’absence (blessure à un poignet).

Le duel a mis une mi-temps à se décanter et puis le score s’est élargi jusqu’à 61 à 24 en faveur de Bath. Devant plus de 14 000 spectateurs, les joueurs de l’Ouest ont marqué neuf essais contre cinq, mais à la pause, les réservistes des Saracens menaient 24 à 21.

Mais le second acte tourna au cavalier seul, Bath ajouta six essais à sa collection pendant que tout le monde surveillait ce qu’il se passait à Bristol où le club local recevait Gloucester.

Ça s’est joué à la différence de points, le 61 à 24 de Bath a pesé plus lourd que le 36-21 de Bristol, un ultime essai de pénalité de Gloucester a provoqué les clameurs du Recreation Ground. C’est le centre international Ollie Lawrence qui a marqué le dernier essai de Bath, tandis que le talonneur lui aussi international Tom Dunn signait un triplé. Les autres essais ont été marqués par Miles Reid, Beno Obano (deux), Chris Cloete et Orlando Bailey.

Ted Hill, homme du match

Bath finit donc sa saison sur quatre belles victoires (dont trois bonifiées) qui sont venues compenser un championnat qui avait très mal commencé. Bath avait commencé l’exercice par cinq défaites de rang et fut donc abonné un temps à la lanterne rouge.

Les dirigeants ont maintenu leur confiance en Johann Van Graan, le manager sud-africain : « Je suis si heureux pour les supporteurs, s’imposer dans un contexte aussi dramatique, c’est quand même extraordinaire. En plus, les Saracens nous ont menés la vie dure, ils nous ont carrément mis sous pression, mais nous avons réussi une deuxième mi-temps fantastique. Cette huitième place, je la prends comme la récompense de notre travail. Nous y avons toujours cru et la confiance a fini par revenir. » Bath pourra remercier les deux joueurs venus de Worcester en cours de saison : Ollie Lawrence pour l’ensemble de sa saison et le troisième ligne Ted Hill, sacré homme du match : « Nous étions déçus à la pause, nous avions joué un peu trop individuellement, mais franchement, nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait après le repos ! »