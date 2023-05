Quade Cooper a retrouvé les terrains ce week-end avec la franchise japonaise des Hanazone Kintetsu Liners. Le demi d'ouverture était absent depuis plus de neuf mois.

Les espoirs de Coupe du monde se dessinent pour Quade Cooper. Absent des terrains depuis plus de neuf mois pour une blessure au tendon d'Achille survenue lors du premier match de la saison, le demi d'ouverture australien a rechaussé les crampons dimanche avec son club des Hanazono Kintetsu Liners (Japon).

Décisif dans la rencontre, Cooper à permis aux Kintetsu de mener 19 à 17 à la mi-temps et à finalement conserver leur place dans l'élite la saison prochaine. Sur son compte Twitter, l'international australien a exprimé "un sentiment formidable d'être de retour." "C'était bien de participer à la victoire et de continuer le voyage une semaine de plus. Je me suis senti bien physiquement et j'ai réalisé ma troisième accélération la plus rapide en quatre ans de présence dans ce club, ce qui est bon signe, ainsi que ma deuxième meilleure pointe de vitesse", a-t-il écrit.

Le choix se corse pour Eddie Jones

Dans une interview début mars, Eddie Jones souhaitait revoir Quade Cooper sous les couleurs de la sélection : "Il va reprendre avec son club japonais de Kintetsu et apporter sa magie. Il va certainement leur donner quelques victoires et on verra jusqu'où il nous amènera à la Coupe du monde." L'ancien toulonnais (2015-2016) vient donc ajouter son nom aux côtés d'autres joueurs d'expérience.

Pour le Mondial en France en septembre prochain (8 septembre-28 octobre), le nouveau sélectionneur des Wallabies devra faire le choix entre Quade Cooper, Noah Lolesio, l'ouvreur des Brumbies, Ben Donaldson, le demi d'ouverture des Waratahs et l'ouvreur des Rebels, Carter Gordon pour endosser le rôle de numéro 10, voire le vétéran Bernard Foley, titulaire lors de la tournée de novembre.