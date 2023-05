Les huitièmes de finale aller de Fédérale 1 ont eu lieu ce week-end. Sur les huit rencontres, six clubs qui recevaient ont tenu leur rang. Les résultats sont très serrés et tout se jouera sur les matchs retour.

Les phases finales de Fédérale 1 ont débuté, et le suspense reste important avant les matchs retour. Chartes, leader de la poule 1, s'est incliné face à Peyrehorade (26-24), qui avait terminé à la 4e position de la poule 4.

Mauléon s'est imposé face à Genève (13-10), l'US St-Sulpicienne face à Berre l'Etang ( 24-5), Issoire face à Castelsarrasin (28-23), et Mazamet face à Annonay (27-20). À noter les treize points d'écart entre Agde et Valence d'Agen (35-22), et la victoire de Salles sur le terrain de Nuits-Saint-Georges. Saint-Denis et Langon ont fait match nul (15-15), et l'US St-Sulpicienne a battu Berre l'Etang 24 à 5.

Les matchs retour auront lieu dimanche prochain à 15 heures.