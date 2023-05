Après la rencontre largement remportée par le Racing face à l’Aviron bayonnais (55-14), le manager francilien Laurent Travers est longuement revenu sur la performance des siens et les perspectives à venir, pour le club du 92.

Etait-ce la réaction que vous attendiez après la dernière défaite à Perpignan ?

Nous devions être capables de montrer autre chose que ce que nous avions produit à Aimé Giral il y a quinze jours (30-21). Nous sommes donc très contents par rapport à ces quatre-vingt minutes. Mais attention : après l’Usap, rien n’était remis en questions par rapport à la qualification et ce soir, même en ayant gagné, on n’a encore rien obtenu. Ce qui m’importe, c’est d’être dans les six à la vingt-sixième journée… Cette année, Toulouse et La Rochelle sont sereins mais tous les autres vont devoir se battre jusqu’au bout…

En battant largement l’Aviron bayonnais, vous avez néanmoins écarté un concurrent direct au phases finales...

Je ne sais pas si on les a éliminés ou pas. Je vais d’abord analyser notre situation avant de me projeter sur la suite du championnat, qui se jouera la semaine prochaine contre Toulon.

Vous avez marqué sept essais face à Bayonne : était-il important de quitter Paris-La Défense-Arena sur un tel festival offensif ?

Oui parce que le goal-average sera peut-être important au moment des comptes, en fin de saison. Mais je le répète : le prochain match au Havre, contre Toulon, sera très difficile. J’espère donc que les tous les amoureux du rugby du Havre (le match se jouera au stade Océane, N.D.L.R.) se déplaceront pour soutenir le Racing 92 dans ce match très important.

Comment avez-vous jugé la performance de votre capitaine Gaël Fickou, au four et au moulin face à Bayonne ?

Gaël, on connaît tous ses qualités. Il est de plus en plus impliqué dans son rôle de capitaine. Il a envie de gagner, de réussir quelque chose au Racing. J’espère qu’il transmettra cette volonté aux autres parce que ce qui importe, c’est évidemment de gagner des titres.