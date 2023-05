L'ancien All Black et double champion du monde Richie McCaw a pu être aperçu rentrant dans l'abbaye de Westminster à l'occasion du couronnement du roi Charles III.

Un All Blacks au couronnement du roi d'Angleterre ? Non vous ne rêvez pas. L'ancien flanker de la sélection néo-zélandaise Richie McCaw a pu être aperçu rentrant dans l'abbaye de Westminster ce samedi 6 mai 2023, à l'occasion du sacre du roi Charles III. L'emblématique capitaine fait partie de la délégation néo-zélandaise présente pour l'occasion, et sa présence n'est pas anodine. En 2015, McCaw a reçu le prestigieux Ordre de Nouvelle-Zélande pour service rendu à la nation, après la victoire de la Nouvelle Zélande à la Coupe du monde la même année.

"Sir Richie" ? sans façon

Au même moment, McCaw avait refusé de recevoir le titre de chevalier, auquel il avait déjà dit non en 2011. Le premier ministre de l'époque, James Key, souhaitait féliciter le joueur pour le sacre de champion du monde après le Mondial en Nouvelle-Zélande. Mais McCaw s'estimait "trop jeune" pour recevoir une telle reconnaissance.

L'international néo-zélandais avait également été convié pour assister au mariage du Prince William et Kate Middleton en avril 2011 mais encore là, McCaw avait décliné l'invitation. Lui et le prince s'étaient rencontrés en 2010 à l'occasion de la visite en Océanie de la reine Élisabeth II.