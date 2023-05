Le troisième ligne du Stade français Marcos Kremer souffre des ischios-jambiers. Il sera absent lors de la rencontre ce samedi face à l’ASM Clermont-Auvergne.

Nouveau coup dur pour le Stade français. Son troisième ligne Marcos Kremer souffre depuis quelques jours des ischios-jambiers. L’international argentin a passé des examens révélant une inflammation. Il devra observer un repos de trois semaines. Initialement, il devait être titularisé ce samedi face à l’ASM Clermont-Auvergne pour le compte de la 28e journée. Selon nos informations, le staff technique, dirigé par Gonzalo Quesada, avait même envisagé de lui confier la responsabilité du capitanat. Et pour cause. La volonté du technicien argentin était de faire souffler son habituel capitaine et deuxième ligne Paul Gabrillagues. Et dans la mesure où Romain Briatte, qui endosse ponctuellement cette responsabilité, a été laissé à l’écart du groupe afin qu’il puisse être au plus près de sa compagne qui attend un heureux événement, l’idée de promouvoir le Puma avait émergé. Las, ce ne sera pas pour cette fois. Dommage pour l’ancien joueur des Jaguares. C’eût été un joli clin d'œil pour un joueur qui quittera le club en fin de saison pour prendre la direction de… Clermont.