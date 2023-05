Elément moteur d’un paquet d’avants rochelais composé de golgots surpuissants, Paul Boudehent n’est pas en reste. Le cadet de la fratrie, annoncé titulaire contre Toulon samedi en Top 14 (21h05), joue libéré et dégage une énergie phénoménale depuis qu’il s’est débarrassé d’une (très) vieille fissure au genou.

Réussir à faire (temporairement) oublier Levani Botia n’est pas donné à tout le monde. Qui plus est au regard de l’état de grâce enveloppant le flanker fidjien depuis plusieurs semaines. Mais Paul Boudehent ne s’est pas fait prier, dimanche dernier, quand le staff maritime lui a confié la mission de remplacer au pied levé (19e) un "Lep’s" assommé par sa propre charge. Jusqu’à déborder d’activité ballon en main et finir meilleur plaqueur (15/15) de la demi-finale de Coupe des Champions remportée par La Rochelle face à Exeter (47-28).

La performance est somme toute logique, après tout, vu l’état de forme du garçon. Demandez-donc au Clermont de Christophe Urios, dépassé une semaine plus tôt par l’omnipotence défensive comme offensive de l’Angevin de 23 ans, lancé dans la saison d’ores et déjà la plus faste de sa carrière. Samedi, dans un Vélodrome où l’attend le RCT, le bras droit d’Alldritt en troisième-ligne honorera sa vingt-deuxième feuille de match. Avec la ferme intention, glissait-il ce jeudi en conférence de presse, de "marquer les esprits."

Six ans avec une fissure non décelée

"J’essaie de tout faire pour ne pas laisser le choix au coach, développe l’intéressé. Dans le sens où j'essaie de tout mettre en place pour être indiscutable, notamment pour les finales." Il faut dire que Paul Boudehent a une revanche à prendre alors que se profile pour La Rochelle un acharné duel face au Leinster, samedi 20 mai. L’occasion idéale pour effacer sa mésaventure de la finale 2021. La seule à son actif. A ceci près qu’il s’était luxé l’épaule sur son premier ballon. "Plein d’amis regardaient. Je me suis dit : "Paul, t’es une burne !" Maintenant, j’en rigole mais je l’ai vécu comme une humiliation", racontait-il l’an passé.

Paul Boudehent est un élément fort du Stade rochelais sur cette deuxième partie de saison. Icon Sport

2022 a sans doute marqué un tournant dans la carrière du cadet des frères Boudehent. Pas épargné par les pépins physiques en tout genre depuis le début de sa carrière, Paul en a réglé un, majeur, de souci, à l’automne. Qu’il traînait sans vraiment le savoir, depuis… 2016 ! En cause, une opération du genou mal ficelée. "C’était pour un hygroma et, derrière, j’ai toujours eu des douleurs. On s’est rendu compte, lorsque j’ai pris un coup contre Toulon (en octobre), que mon tendon rotulien présentait déjà une vieille fissure. Ce n’était plus jouable, je n’arrivais plus à marcher, à monter les escaliers. Aujourd’hui, confiait-il juste avant sa prestation majuscule à Perpignan le 31 décembre, c’est de l’histoire ancienne, ça fait du bien à la tête."

Tank parmi les tanks

Était-ce LE grain de sable qui enrayait la machine ? Si Paul Boudehent a ressenti quelques alertes aux ichios en début d’année, parasitant ses séjours en Bleu pendant le 6 Nations et le privant du quart de Coupe des Champions face aux Saracens, toujours est-il que le flanker, sans cesse dans l’avancée, donne le sentiment de s’être libéré d’un immense poids. Et de jouer à armes égales, niveau (sur)puissance, avec les colosses les plus aiguisés de l’armada rochelaise. Un tank parmi les tanks.

"Paul a bien évolué, il est plus constant. Avant, parfois, il faisait du yo-yo, notamment à cause de ses blessures. Mais aujourd’hui, il a franchi un cap. Il a des qualités de vitesse et de combat qui apportent à l’équipe, appuie son entraîneur des avants Romain Carmignani avant cette 24e journée de championnat. Il est dans les standards comme les autres, d’ailleurs. Ses performances sont très intenses sur la fin de cette saison." C’est le moins que l’on puisse dire.