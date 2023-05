Pro D2 - Aurillac et Biarritz s’affrontaient ce vendredi soir, dans un match sans enjeu comptant pour la 30e et dernière journée de la phase régulière du championnat. Devant son public de Jean Alric, c’est le Stade Aurillacois qui a pris le meilleur sur son homologue biarrot, 38-12. Les locaux ont fait une belle première période puisqu’ils menaient 31-12 à la pause. Ils ont ensuite géré en deuxième mi-temps.

Battu lors des deux dernières journées, le Stade aurillacois a terminé la saison sur une note positive en s’imposant face au Biarritz olympique. Dans ce match entre deux équipes du ventre mou de la division, les locaux ont été sérieux et l’ont emporté avec le bonus offensif 38-12. Ils ont ainsi offert une belle sortie à Jimmy Yobo ou Albert Valentin, pour ne citer qu’eux. Aurillac termine la saison à la dixième place du classement. Biarritz, avec une septième défaite d’affilée, finit onzième, loin du top six qu’il convoitait.



Ce Aurillac-Biarritz n’avait aucun enjeu sur le plan sportif et ça s’est vu. La rencontre, plutôt ouverte, a donné lieu à un festival d’essais et un score fleuve. Au stade Jean Alric, ce sont les Biarrots qui ont frappé les premiers, lorsque le trois-quarts centre Auguste Cadot est venu concrétiser un temps fort de son équipe dans les 22 mètres adverses (0-7, 6e). La réponse d’Aurillac n’a pas tardé. Elle est arrivée au quart d’heure de jeu, sur un ballon porté dominateur et conclu par le capitaine Didier Tison (7-7,15e).

Aurillac a fait le plus dur avant la pause

Pour cette dernière de la saison, le Stade aurillacois, devant son public, a ensuite accéléré. Dominateur en mêlée fermée, le club local a peu à peu pris l’ascendant sur son hôte. Jean-Baptiste Singer, à la suite d’une belle percée de Christa Powell, a donné l’avantage aux siens (14-7, 20e), puis Biarritz a été contraint de jouer pendant dix minutes à quatorze, puisque Ilian Perraux a logiquement reçu un carton jaune (25e) pour avoir commis un en-avant volontaire sur une passe de Neisen pour Valentin, qui filait à l’essai. M. Chereque a, par la même occasion, accordé un essai de pénalité à Aurillac (21-7, 25e).

Biarritz a réagi à la demi-heure de jeu, avec un essai de Clément Renaud sur ballon porté (21-12, 29e), mais Aurillac a inscrit dix nouveaux points pendant sa supériorité numérique. D’abord, Marc Palmier a passé une pénalité (24-12, 33e), puis AJ Coertzen, bien servi par Mikheil Alania, a planté le sixième essai (déjà) de la soirée (31-12, 35e). Le club basque a mieux terminé cette première période, mais il s’est heurté à une belle défense d’Aurillac qui, malgré le carton jaune reçu par Didier Tison (40+1e, antijeu) n’a pas cédé avant la pause.

Jimmy Yobo et Albert Valentin sortent par la grande porte

Si la première période a été animée et plaisante à voir, on ne pourra pas en dire autant de la seconde. En effet, peu à peu, le match est tombé dans un faux rythme, les fautes se sont multipliées de chaque côté et il a fallu attendre la 75e minute pour voir le score évoluer. Sur cette action, alors qu’Aurillac enchaînait les temps de jeu dans les 22 mètres adverses, le deuxième ligne Mehdi Slamani a renversé la défense basque (38-12, 75e).

Sinon ? Peu de choses à signaler, si ce n’est qu’Aurillac a poursuivi sa domination en mêlée fermée et que Biarritz a été très stérile ballon en main. Les Basques, sans énergie, n’ont jamais vraiment mis à mal la défense locale et n’ont pas marqué le moindre point en seconde période. Enfin, on retiendra de cette fin de match les sorties de Jimmy Yobo et Albert Valentin, ovationnés par le public de Jean Alric et qui, avec cette victoire sans appel, ont terminé leur aventure dans le Cantal de la meilleure des façons.