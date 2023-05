John Mitchell est le futur manager de l'équipe féminine d'Angleterrre. L'ancien sélectionneur des All Blacks remplacera Simon Middelton dans quelques mois. Après avoir entraîné durant plusieurs années le XV de la Rose masculin il est actuellement coach de la défense du Japon et rejoindra les Anglaises à l'issue de la Coupe du monde, cet automne.

Le Néo-Zélandais John Mitchell va commencer son mandat à la tête de l'équipe féminine d'Angleterre au lendemain de la Coupe du monde. Après avoir entraîné le XV de la Rose pendant plusieurs années, de 1997 à 2000 et de 2018 à 2021, Mitchell est actuellement en charge de la défense de l'équipe masculine du Japon.

Il aura la lourde responsabilité de remplacer Simon Middelton qui arrive à la fin d'un contrat de huit ans et qui a terminé sa mission par un Grand Chelem lors du dernier Tournoi des 6 Nations.

L'Angleterre, équipe la plus titrée du tournoi des 6 Nations

Les Anglaises ont un très beau palmarès. Le XV de la Rose féminin est l'équipe la plus titrée du Tournoi des 6 Nations. En attendant l'arrivée de John Mitchell c'est Louis Deacon qui dirigera l'équipe tout en restant entraîneur des avants. De son côté, la joueuse la plus capée d'Angleterre et ancienne capitaine Sarah Hunter occupera un rôle d'entraîneur chez les seniors ainsi que chez les plus jeunes.

"Nous avons maintenant l'opportunité de construire sur cette base, de mûrir dans des domaines clés et de devenir une équipe véritablement championne qui peut légitimement prétendre à la Coupe du monde en 2025. J'aimerais honorer les fans des Red Roses, qui nous ont énormément soutenus, en leur offrant des performances réussies, alors que nous travaillons à gagner et à remplir le stade de Twickenham pour la Coupe du monde de rugby en 2025", assure John Mitchell.