À l'image de son équipe, qui ira à Pau ce samedi pour essayer de valider mathématiquement son maintien, Florent Vanverberghe va mieux après un début de saison difficile où son temps de jeu avait diminué.

Dans quel état d’esprit se trouve l’équipe après cette série de trois succès consécutifs et avant de se déplacer à Pau ?

On est un peu libérés, on respire mieux. Nous sommes dans une bien meilleure situation comptable qu’il y a deux mois (rires). On a su se constituer un petit matelas d’avance sur la zone rouge, ce qui nous rassure un peu sans pour autant nous garantir de quoi que ce soit. Ce sera âpre et tendu jusqu’au bout, et ce dans les deux sens car cette belle série nous permet aussi, pourquoi pas, de regarder plus haut.

Que savez-vous de cette équipe de Pau, qui jouera gros contre le CO samedi ?

C’est une très belle équipe, très bien pilotée par Sébastien Piqueronies. Stratégiquement, elle est capable d’alterner le jeu au large et le défi physique. Elle peut s’appuyer sur une charnière très efficace avec Robson et Henry qui animent très bien le jeu. Le Section, aussi, c’est de gros porteurs de balle et une troisième ligne très efficace. Il faudra aussi faire attention à Clément Laporte qui va très vite. Bref, cette formation est très complète et dangereuse …

Côté Castrais, on sent beaucoup de progrès depuis l’arrivée de Jeremy Davidson, notamment dans le secteur de la touche. En êtes-vous conscient ?

Jeremy a amené beaucoup de répétition dans le travail de la touche. Il est un ancien deuxième ligne de très haut niveau donc il est très au fait de tout les détails nécessaires pour être performant dans ce secteur. À titre individuel, il m’apporte beaucoup. La touche est un secteur en chantier chez moi et j’aime ses conseils. Il me guide sur les déplacements, les attitudes, les timings de saut … Ce sont de petits conseils que j’essaie d’appliquer au mieux.

Après un début de saison assez haché, vous semblez gagner du temps de jeu …

Oui, j’ai eu quelques pépins assez embêtants, des petites blessures qui m’ont éloigné du terrain. J’ai souvent été remplaçant ou hors groupe. J’ai perdu ma place aussi parce que mes concurrents au poste étaient très bons. La saison a été éprouvante pour tout le monde. C’est plus difficile d’aller à l’entraînement quand on joue le bas de tableau que quand on est qualifiable. J’essaye de me remettre en question à chaque match. C’est la chance du rugbyman professionnel : on peut prouver notre valeur toutes les semaines. Je tirerai les conclusions de cet exercice à la fin de la saison pour revenir plus fort encore.