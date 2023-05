La dernière journée de Pro D2 se joue ce vendredi. Une soirée qui sera rythmée par deux enjeux majeurs : la course à la deuxième place qui concerne encore quatre équipes et celle au maintien qui se jouera à distance entre Carcassonne et Soyaux-Angoulême. Voici nos pronostics pour cette 30e journée.

Béziers - Agen

Les Biterrois n'ont plus rien à jouer mais voudront terminer la saison positivement sur leur pelouse. De son côté, Agen reste sur une contre-performance à domicile face à Nevers, dans un match marqué par une coupure de courant de pratiquement trente minutes. Avec trois points de retard sur Nevers (qui affronte Montauban, déjà maintenu), Vannes, qui va à Grenoble, et quatre sur Mont-de-Marsan qui reçoit Rouen, les Agenais pourraient être tentés de faire tourner avant de jouer un barrage à l'extérieur.

Notre pronostic : victoire d'Agen

Grenoble - Vannes

C'est le gros match de cette dernière journée de Pro D2. Les Grenoblois, deuxièmes avant l'ultime match, reçoivent des Vannetais qui restent sur une incroyable série de huit victoires consécutives. Grenoble a son destin en main pour se qualifier directement en demi-finale. Vannes, en cas de défaite, pourrait passer cinquième et ainsi disputer son barrage à l'extérieur. Rencontre difficile à pronostiquer, mais nous ne voyons pas le FCG s'écrouler sur le dernier match.

Notre pronostic : victoire de Grenoble

Oyonnax - Soyaux-Angoulême

Ce match sera bien sûr à observer de très près. Pas besoin de répéter une fois de plus qu'Oyo est assuré de terminer en tête de Pro D2 tellement leur domination est impressionnante cette saison. En cas de victoire, les joueurs de Joe El Abd dépasseraient la barre des 110 points. C'est surtout pour les Charentais que cette rencontre est d'une importance cruciale. En cas de défaite à zéro point, l'équipe de Vincent Etcheto serait dépendante du résultat de Carcassonne (face à Provence). Une victoire ou un bonus et Angoulême se sauve. Une seule équipe y est parvenue, Mont-de-Marsan le 26 janvier dernier (succès 25-26).

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax

Aurillac - Biarritz

Ces deux équipes terminent la saison difficilement. Aurillac n'a gagné que deux matchs sur les cinq dernières rencontres. C'est bien pire pour Biarritz, qui reste sur six défaites de rang. Ce constat fait, le Stade aurillacois aura à cœur de bien terminer la saison dans son antre de Jean-Alric, d'autant qu'avec trois défaites à domicile cette saison, une quatrième serait de trop pour le club du président Christian Millette. Face à un BO complètement absent de cette fin de saison, nous voyons les locaux s'imposer assez facilement.

Notre pronostic : victoire d'Aurillac

Mont de Marsan - Rouen

Les Montois, troisièmes, sont en pleine course à la deuxième place, synonyme de demi-finale de Pro D2. Pour l'acquérir, les Landais sont dans l'obligation de s'imposer, et d'espérer dans le même temps que Grenoble ne s'impose pas face à Vannes. Un scénario crédible et les hommes de Patrick Milhet ne voudront rien laisser au hasard. Ainsi, il semble difficile de ne pas les donner vainqueurs face à une équipe de Rouen qui n'a plus rien à jouer en cette fin de saison. Nous voyons donc une marge victoire des locaux, qui pourraient a minima conserver leur troisième place et recevoir lors des barrages.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan avec le bonus offensif.

Carcassonne - Provence Rugby

Victoire et bonus offensif obligatoire pour Carcassonne. Pour se maintenir dans l'antichambre de l'élite, les Audois n'ont plus le choix depuis la défaite concédée sur la pelouse de Montauban vendredi dernier. Il faut espérer une défaite à zéro point de Soyaux-Angoulême à Oyonnax et donc empocher cinq unités contre Provence Rugby. Une obligation liée au fait que Carcassonne s'est incliné deux fois cette saison face au SA XV. La mission est difficile sur le papier, mais dans la réalité, il est possible d'imaginer les hommes de Jean-Marc Aué donner tout ce qu'ils ont face à des Provençaux déjà en vacances. L'avenir de l'USC est en jeu.

Notre pronostic : victoire de Carcassonne avec le bonus offensif

Colomiers - Massy

Match sans enjeu au stade Michel-Bendichou, entre deux équipes qui veulent se faire pardonner. Après avoir manqué la qualification en phase finale et surtout une défaite humiliante sur sa pelouse contre Rouen, Colomiers ne va pas très bien ces dernières semaines. Le club haut-garonnais veut donc relever la tête face au promu massicois, qui est certain d'évoluer en Nationale la saison prochaine. Derrière au classement tout au long de la saison, Massy voudra dire au revoir à la Pro D2 sur une bonne note.

Notre pronostic : victoire de Colomiers

Nevers - Montauban

D'un côté, il y a un club qui va vivre ses deuxièmes phases finales de suite et qui lutte pour la deuxième place du classement. D'un autre, il y a une équipe qui s'est enfin sauvée la semaine dernière, en triomphant de Carcassonne. Nevers et Montauban n'ont pas vécu la même saison et n'ont clairement pas les mêmes objectifs pour le match de ce vendredi, sur la pelouse du Pré-Fleuri. Pour les Neversois, la victoire est obligatoire pour continuer de rêver d'une demi-finale ou d'un barrage à domicile. Pour Montauban, l'essentiel est de prendre (enfin) du plaisir, avant de tourner la page de cette saison cauchemardesque. Ici, nous ne voyons pas les Vert et Noir rivaliser.

Notre pronostic : victoire de Nevers avec le bonus offensif