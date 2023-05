Le rugby mondial est en deuil après le décès de Bernard Lapasset. L'ancien président de l'IRB (futur World Rugby) a marqué son époque en étant un des plus grands dirigeants du monde de l'ovalie. En hommage, le Nepal Rugby Association a décidé d'observer une minute de silence lors de tous les événements rugby à venir.

Le Nepal honorera la mémoire de Bernard Lapasset, décédé mardi à l'âge de 75 ans, en observant une minute de silence lors de tous les événements de rugby au Népal. "La Nepal Rugby Association (NRA) se joint au reste du monde du rugby pour pleurer la perte de Bernard Lapasset, l'ancien président de World Rugby, décédé le 3 mai 2023, à l'âge de 75 ans. En signe de respect pour Lapasset contribution au rugby, la NRA a annoncé qu'une minute de silence sera observée lors de tous les événements de rugby à venir au Népal", fait savoir un communiqué officiel.

" L'héritage de Bernard Lapasset continuera de nous inspirer"

Dans ce communiqué, Dipak Devkota, le président de la NRA a rendu hommage à l'ancien président de la Fédération française de rugby et de World Rugby. "Nous nous joignons à la communauté mondiale du rugby pour pleurer la perte d'un leader visionnaire qui a joué un rôle central dans l'évolution du rugby. L'héritage de Bernard Lapasset continuera de nous inspirer alors que nous travaillons au développement du rugby au Népal et à la promotion de ses valeurs."

"Pendant le mandat de Lapasset en tant que président de World Rugby, il a supervisé une période d'expansion sans précédent pour le rugby, en particulier sur les marchés émergents d'Asie et d'Afrique. Ses contributions au sport se sont reflétées dans l'organisation réussie de la Coupe du monde de rugby en 2011 et 2015, qui ont été largement saluées comme un témoignage de sa vision et de son leadership. En cette période difficile, la NRA présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Lapasset et à toute la communauté du rugby. Repose en paix, Bernard Lapasset. Votre héritage dans le rugby vivra pour toujours." Les obsèques de l'ancien dirigeant auront lieu mardi prochain en présence de nombreuses personnalités du rugby.