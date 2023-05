Cocorico ! Si dans un peu plus de quatre mois aura lieu la Coupe du monde de rugby en France (8 septembre-28 octobre) , l'Hexagone peut se réjouir d'être à la pointe de la modernité avec la création de la Coupe du monde de "rugby-cochon" ! Pour la deuxième édition qui se déroulera en Dordogne le 24 juin prochain près de la plage du Coux, les inscriptions sont ouvertes . Golgoths Sud-Africains, Australiens et Néo-Z feront-ils le déplacement ? Rien n'est moins sûr, les organisateurs attendent plus de 30 nationalités qui ne seront PAS représentées. Vous l'aurez compris, ce Mondial de "rugby-cochon" concernera essentiellement des puristes, venus de Dordogne ou d'ailleurs.