Le décès de l'ancien président de la FFR Bernard Lapasset, le retrait du carton rouge de Charles Ollivon ou encore Jean-Michel Guillon qui quitte son poste de président de l'ASM Clermont. Découvrez les informations de ce mercredi 3 mai.

Bernard Lapasset, l'ancien président de la FFR s'est éteint ce mardi en début de soirée, à l'âge de 75 ans. Celui qui fut à l'origine du retour de son sport dans le giron olympique, aura marqué son époque en ouvrant le rugby au professionnalisme.

Comme annoncé par le Midi Olympique, Jean-Michel Guillon s'est retiré de la présidence de l'ASM lors du dernier conseil d'administration. Le seul candidat à sa succession, Jean-Claude Pats, a été élu pour prendre le relais le 1er juin.

Le troisième ligne international du Rugby club toulonnais Charles Ollivon avait été exclu de la demi-finale face au Benetton Trévise dimanche dernier. En commission, l'EPCR a finalement décidé d'annuler son carton rouge et permet donc à Toulon de le sélectionner dès ce week-end.

Le demi de mêlée Théo Idjellidaine s'est engagé pour deux saisons avec le SU Agen. En prêt dans le club lot-et-garonnais, il était jusqu'ici sous contrat avec le Stade toulousain.

Deux Français sont nommés parmi les cinq derniers prétendants au prix EPCR du joueur de l'année 2023, nous informe ce mercredi l'entité organisatrice de la Champions et de la Challenge Cup. Ce sont Grégory Alldritt et Antoine Dupont qui sont en lice, aux côtés des Irlandais Caelan Doris, Garry Ringrose et Josh van der Flier.