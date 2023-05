Après un an passé loin des terrains, l’Australien Caleb Timu a retrouvé le rugby cette saison, sous le maillot de l’Union Bordeaux-Bègles. Après des débuts compliqués, le troisième ligne revient en forme pour la fin de saison bordelaise.

Bordeaux-Bègles - Lyon, septième minute de jeu : violemment bousculé par une charge d’une machine de démolition nommée Josua Tuisova, Mahamadou Diaby sortait groggy du terrain. Le co-capitaine de l’UBB, qui s’en allait passer le fameux protocole commotion, cédait alors sa place à Caleb Timu. Un coup dur, se disait-on alors dans les travées de Chaban-Delmas, qui perdait une valeur sûre en troisième ligne. Mais c’était sans penser au fait que Timu délivrerait son meilleur match sous le maillot Bordeaux&Blanc. En plus de soixante-dix minutes passées sur la pelouse, l’ancien Montpelliérain a terminé meilleur plaqueur du match, a réalisé un franchissement et s’est montré très inspiré sur chacune de ses prises de balles.

Tameifuna et Timu destructeurs\ud83d\udcc8

« Je ne pensais pas jouer autant, reconnaissait le puissant Timu. Contre le Racing 92, j’avais joué six minutes et face à Lyon, je voulais donner le meilleur et j’ai senti que je pouvais le faire à ce moment-là. » Après sa performance très satisfaisante, l’Australien pouvait avoir le sourire : « Je suis vraiment heureux, juste de savoir que je suis encore capable de faire des matchs comme cela. Je veux continuer et me préparer chaque semaine à jouer comme je l’ai fait contre Lyon pour que ça devienne normal. »

Un faux départ à la retraite en 2021

S’il était rassuré, c’est parce que la saison du Wallaby (29 ans, 2 sélections) fut largement en deçà des attentes pendant de longs mois. La raison de cette méforme ? Peut-être la longue période d’inactivité vécue par le troisième ligne l’an dernier. Souvenez-vous, à l’issue de la saison 2020-21, celui qui était en fin de contrat avec Montpellier avait annoncé sur les réseaux sociaux la fin de sa carrière de rugbyman professionnel. Une décision qui en avait choqué plus d’un dans le milieu. « J’ai décidé de prendre ma retraite parce qu’à ce moment-là, je pensais avoir perdu ma passion pour le jeu, confiait le principal intéressé. Je voulais lancer mon propre business et c’est que j’ai fait. Je suis rentré chez moi en Australie et j’ai commencé mon nouveau travail. Mais les affaires n’allaient pas comme je l’espérais et je devais trouver une nouvelle source de revenus pour subvenir aux besoins de ma famille. Donc j’ai décidé de revenir au rugby. Bordeaux m’a offert un contrat et j’étais de retour. »

Forcément, après un an sans rugby, difficile de dire que la condition physique de Caleb Timu ne posait pas question. Mais malgré son expérience, c’est plutôt au niveau mental que le colosse eut le plus de mal. « C’était très dur physiquement mais pour surtout mentalement, confirmait l’ancien des Reds. C’était difficile de retrouver la confiance, j’avais peur de ne jamais retrouver mon niveau. Cela m’a pris du temps. » Si Christophe Urios lui a tout de suite fait confiance en le faisant jouer les six premiers matchs de la saison, Timu ne parvenait pas à tirer son épingle du jeu et a petit à petit disparu des radars. En-dehors du temps de jeu gratté durant les matchs de poules de Champions Cup, le début d’année civile fut plus que rude pour lui. « Je ne jouais pas un bon rugby et les autres joueurs étaient meilleurs que moi. Je n’ai pas joué durant près de quatre mois, ce qui m’a donné du temps de travailler sur mon rugby et mon corps. Tout ce temps sans jouer était frustrant, mais je pense qu’au final, cela m’a aidé. »

Un état d’esprit à l’image du club

Positif dans sa façon de penser, Timu est en fait un peu un symbole de l’état d’esprit bordelo-bèglais. Malgré les mauvais jours et les énormes doutes et désillusions, il n’a jamais rien lâché pour au final, revenir en forme, d’abord face au Racing 92, et finalement face au Lou lors de la dernière journée. Les Girondins, qui ont vécu le départ d’Urios et de mauvais résultats en cours de saison, ont eux aussi su relever la tête pour intégrer le top 6 à trois journées de la fin « Il faut savoir que Caleb va se les chercher les feuilles de matchs, expliquait Maxime Lucu. Et forcé de constater que lorsqu’on travaille, on est récompensé. Il a rongé son frein depuis le début de la saison, il a été déçu de ne pas jouer mais à l’image du groupe, il n’a jamais lâché. Aujourd’hui, il ressort du chapeau et nous permet de gagner des matchs. » L’entraîneur des avants, Julien Laïrle, confirmait les propos du demi de mêlée « Caleb est à l’image de Nans, ils ont tous les deux passé quatre mois au placard mais se sont accrochés. Caleb Timu, il regarde tous les jours ses vidéos, il travaille dur. Nous avons dit aux joueurs qu’une saison était très longue, et que tout le monde peut tourner. »

Alors en cette fin de saison, le colosse aura certainement un rôle à jouer dans la quête aux phases finales du côté de Bordeaux. Avec, en plus, les blessures de Diaby, Miquel, Petti ou Vergnes-Taillefer, la troisième ligne bordelaise aura bien besoin d’un Caleb Timu en forme. « En milieu de saison j’ai dit à un de nos rendez-vous avec les coachs : « Je sais que vous ne me sélectionnez pas pour les matchs pour le moment mais je m’entraîne dur et quand le moment viendra, je serai prêt ». Et je pense que je l’étais. Donc c’est le message que je voulais passer : si les coachs me prennent pour le reste de la saison, je serai prêt. »