Ce lundi, le sélectionneur des All Blacks Ian Foster a exprimé son désaccord quant à la sélection de joueurs évoluant à l'étranger. Des déclarations qui viennent après celle de Scott Robertson, favorable à ce sujet, et qui remplacera Foster après le Coupe du monde en France.

Les divisions commencent entre Foster et son successeur. Interrogé la semaine dernière sur les éventuels changements qu'il apporterait une fois à la tête des All Blacks, Scott Robertson a notamment évoqué les critères de sélections des joueurs expatriés. Attendu pour prendre la place de Ian Foster après le Mondial, Robertson s’est dit "prêt à discuter" : "On se doit d'avancer ! Ça serait faire un pas en arrière que de garder ces restrictions, et c'est là qu'on sera pris de court."

Dans une interview accordée à Newstalk, l'actuel sélectionneur des Blacks n'a pas caché sa contradiction avec le coach des Crusaders : "Si je regarde du point de vue des Blacks, un point de vue purement égoïste, ça a toujours eu un sens académique. Mais pour le rugby néo-zélandais dans son ensemble, je pense que ce serait un désastre, confie Foster, Nous avons une compétition de Super Rugby qui nourrit notre équipe depuis de très nombreuses années. Je ne pense pas qu'elle soit parfaite, mais c'est la voie du développement."

Un exode déjà en marche

Toujours selon Foster, balayer les restrictions de sélection pour les joueurs expatriés mènerait à un "exode des meilleurs talents de notre pays." "À partir du moment où on l'autorise, on sait que la demande mondiale pour nos joueurs ne cessera de grandir, et je pense que notre championnat pourrait perdre ses meilleurs joueurs" conclut le sélectionneur néo-zélandais.

Pourtant, de nombreux internationaux ont déjà annoncé leur départ à l'étranger après le mondial. Dès la saison prochaine, Scott Robertson devra composer sans Richie Mo'unga (44 sélections), Brodie Retallick (98 sélections) et Beauden Barrett (109 sélections) qui rejoindront tous les trois des franchises japonaises pour plusieurs saisons. En France, le Stade français a déjà trouvé un accord d'une saison avec le demi de mêlée Brad Weber (17 sélections) tandis que son coéquipier Pita Gus Sowakula (2 sélections) rejoindra l'effectif de l'ASM Clermont Auvergne pour deux saisons.