À l'occasion des barrages de Fédérale 1 entre Issoire et l'Isle Jourdain, le troisième ligne gersois Muagututia a perdu son sang-froid et a donné plusieurs coups de poing à son adversaire. Il a été exclu, tout comme le joueur d'Issoire Jérémy Jallut. Son club ne comprend pas la décision.

C'est ce qu'on appelle familièrement dégoupiller. Alors qu'un maul se déroule normalement, le troisième ligne centre de l'US Lisloise Richard Muagututia arrive lancé à pleine vitesse dans celui-ci. Il percute dans le bas du dos son adversaire et la suite est encore plus incompréhensible. Il le saisit et, par derrière alors que le numéro 6 d'Issoire Jallut sort du maul pour se replacer, lui assène plusieurs coups de poing dans la mâchoire. Dans un nouvel excès de violence, Muagututia le projette au sol avant d'enchaîner les coups. Enfin, les autres protagonistes viennent s'interposer pour mettre fin à cette bagarre dans laquelle le Gersois Muagututia et le Puydômois Jallut ont été exclus.

RUGBY. Une séquence assez folle, durant laquelle le numéro 8 de L'Isle-Jourdain s'emporte contre le numéro 6 d'Issoire en lui assénant plusieurs coups de poings. Sur le plan sportif, L'Isle-Jourdain s'est finalement incliné (26-19) lors du barrage de Fédérale 1. pic.twitter.com/wAfU7GXcam — La Dépêche 32 (@ladepeche_32) May 1, 2023

Contacté par nos soins, le vice-président d'Issoire Franck Maury s’est exprimé sur la suite de cette affaire. "Nous avons porté réclamation et fait une demande de passage en urgence devant la commission de discipline, demande qui est parti lundi soir. Nous devrions recevoir une réponse aujourd'hui et si elle est acceptée notre joueur pourrait passer jeudi en commission de discipline. [...] Nous trouvons l'exclusion hallucinante et nous voulons sauver notre joueur pour qu'il puisse jouer dimanche contre Castelsarrasin. Il est au fond du trou parce qu'il ne comprend pas sa sanction." Concernant l'autre partie, le président islois Thierry Charlas a tenu a apaiser les tensions. "Nous avons essayé de comprendre la réaction de notre joueur. Richard n'est pas quelqu'un propice à ce genre de geste, il est expérimenté et professionnel. C'est donc une réaction qui nous surprend. Nous ne cautionnons pas ce genre de geste évidemment et j'aurais une discussion avec lui. Après, il faut tout de même rappeler que les deux joueurs ont été exclus et que les arbitres ont décidé d'une pénalité en faveur de l'Isle Jourdain sur l'action. Ce geste est très regrettable oui, mais il faut souligner que la rencontre s'est déroulée sans incidence."

Dans cette rencontre, Issoire s'est imposé 26 à 19 sur leur pelouse et s’est qualifié. Les Auvergnats ont réussi de la meilleure de manière leur début de match empêchant l'Isle Jourdain de revenir au score malgré un essai en toute fin de match. Ils retrouveront Castelsarrasin en huitième de finale le 7 mai au match aller et le 14 mai au match retour.