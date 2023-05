Le directeur de la fédération australienne, Andy Marinos, quittera ses fonctions en juin prochain. Arrivé en 2021, en pleine période de Covid. Le dirigeant n'aura donc passé que deux ans à ce poste. Un successeur a déjà été évoqué dans les médias australiens.

Andy Marinos a rejoint la fédération australienne en février 2021. Une aventure de deux ans qui prendra donc fin en juin pour le dirigeant de 50 ans. En 2020, la fédération faisait face à un redressement financier et une perte de 27,1 millions de dollars. Deux ans plus tard, Andy Marinos a grandement participé à faire évoluer la situation économique avec un bénéfice de 8,2 millions de dollars en 2022.

"Andy quittera la RA après avoir mené à bien plusieurs projets clés, notamment la finalisation des Coupes du monde de rugby 2027 et 2029, l'organisation de la tournée des Lions britanniques et irlandais 2025, la planification d'un nouveau modèle de contrat pour le jeu professionnel, la mise en œuvre d'une stratégie visant à professionnaliser le rugby à XV féminin et une nouvelle convention collective de quatre ans pour nos joueurs professionnels masculins et féminins", expliquait McLennan, président de la Fédération.

Un successeur déjà trouvé ?

Les médias australiens ont déjà évoqué le nom de celui qui remplacera Andy Marinos en juin prochain. Phil Waugh, ancien troisième ligne des Wallabies serait le favori pour le poste. Celui qui est devenu un véritable homme d'affaires ne compte pas moins de 79 sélections avec l'Australie. Il est également l'homme d'un seul club puisqu'il n'a joué que sous le maillot des Waratahs. C'est en juin 2011 qu'il annoncera sa retraite juste après la Coupe du monde.