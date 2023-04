Le polyvalent néo-zélandais Damian McKenzie a prolongé pour deux saisons supplémentaires au pays du rugby. Son contrat s'étend donc maintenant jusqu'à 2025. Auteur d'une très belle saison cette année avec les Chiefs, l'ouvreur est un joueur majeur de son équipe ainsi que de sa sélection.

Damian McKenzie est désormais engagé auprès de son équipe nationale jusqu'en 2025, il sera un renfort de plus pour la Coupe du monde, alors que les Kiwis sont en train de prolonger les contrats d'une grande partie des joueurs. Avec son club des Chiefs, le demi d'ouverture enchaîne les rencontres, il est crucial quand il s'agit d'orienter le jeu de son équipe, et le fait d'une main de maître. Adroit au pied, il a sorti plusieurs fois son équipe de situations compliquées cette saison. De plus, ses appuis ainsi que sa vitesse lui ont permis de faire de grosses différences. Étant à son meilleur niveau, il est un des meilleurs éléments de son pays à l'heure actuelle.

Sa polyvalence, un atout de plus pour la sélection néo-zélandaise

Formé au poste d'arrière, McKenzie joue aujourd'hui ouvreur avec son club, il a aussi déjà occupé le poste d'ailier au cours de sa carrière. Sa polyvalence lui permet de se rendre indispensable avec Waikato, et peut-être prochainement en sélection. En effet, il est le couteau suisse de la ligne arrière des Kiwis et pourrait jouer les premiers rôles pendant la Coupe du monde avec son pays.