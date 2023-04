Particulièrement déçu à l’issue de la rencontre, Emmanuel Meafou, le deuxième ligne toulousain, ne pouvait que déplorer les "erreurs idiotes" de son équipe face au Leinster, tout en appelant à une remobilisation immédiate.

Il fut probablement, avec Jack Willis devant ainsi qu’Antoine Dupont et Pita Ahki derrière, l’un des rares Toulousains à avoir évolué à son véritable niveau sur la pelouse de Dublin. Las, malgré un essai tout en puissance qui permit aux siens d’espérer juste avant la mi-temps, Emmanuel Meafou n’a pas suffi à éviter une nouvelle débâcle toulousaine face au Leinster.

Un échec forcément retentissant dont le colosse espère toutefois que son équipe en retiendra les leçons. "On doit se poser les bonnes questions après ce match, murmurait Meafou en conférence de presse. Je crois qu’à 15 contre 15, nous avons fait bien mieux que rivaliser, mais nous avons commis trop d’erreurs idiotes en cours de match qui nous ont privé de munitions et leur ont surtout permis d’évoluer en supériorité numérique et de revenir trop facilement dans notre camp."

"Se focaliser sur le championnat"

Des situations où les Irlandais ont, comme à leur habitude, régné en maîtres en se montrant d’une précision rare dans les zones de marque, même si Meafou fut le seul à réussir un turnover dans une situation périlleuse (38e). Reste que cet "exploit" fut sans lendemain, la faute à la supériorité manifeste des Leinstermen dans les regroupements, dont l’efficacité et a patience ont contrasté avec la précipitation des avants toulousains dans ces zones de vérité.

"Pourtant, je n’ai pas le sentiment que nous ayons connu particulièrement de problèmes devant. Je n’ai pas senti le Leinster plus puissant que nous, que ce soit individuellement ou collectivement. En revanche, ils étaient certainement un peu plus organisés et surtout plus froids. La grande différence entre eux et nous a probablement résidé là, et c’est ce qu’on doit rapidement corriger. De toute façon, à partir de maintenant, on n’a plus d’excuses : on doit se focaliser sur le Top 14 pour essayer de remporter le titre en championnat. Au moins, il n’y a plus de calcul à faire."

Un discours direct, en droite ligne avec le style de jeu pénétrant de l’aspirant au XV de France, qui compte bien boucler la saison en fanfare, après avoir été l’un des grands déçus de l’historique saison du doublé en 2021, qui l’avait vu manquer à la fois les phases finales de Coupe d’Europe et celles du Top 14. Autant dire que cette année, Meafou compte bien rattraper le temps perdu en Top 14, tout en se démultipliant sur le terrain administratif où il n’a toujours pas abandonné l’idée de disputer la Coupe du monde sous le maillot des Bleus. Ce qui, à en juger par sa nouvelle grosse prestation en Irlande, ne serait évidemment pas une mauvaise nouvelle pour le XV de France…