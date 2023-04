Titulaire à la place d’un Julien Marchand trop juste, Peato Mauvaka regrettait les "fautes débiles" qui ont pénalisé les siens. Et surtout une de ses propres erreurs à la 46e, dont le talonneur sait très bien qu’elle aurait pu changer beaucoup de choses.

C’est un Peato Mauvaka forcément abattu qui s’est présenté face aux micros, dans la zone mixte improvisée à la sortie des vestiaires toulousains. Bien conscient que malgré une débauche d’énergie énorme, les 40 points une nouvelle fois concédés au Leinster dans son antre sonnaient comme une gifle, et la marque de l’écart à combler entre les deux formations.

"On savait très bien que ça allait être compliqué à la moindre erreur, mais on a pourtant fait trop de fautes débiles, regrettait le talonneur international. On s’était dit toute la semaine qu’il ne fallait surtour pas prendre de carton parce qu’ils allaient en profiter pour marquer des points et voilà, on prend 28 points en l’espace de deux cartons jaunes... Pour ça, on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. On était à un match de la finale, on voulait revivre ce qu’on avait vécu en 2021. Ça sera pour l’année prochaine j’espère mais en attendant, il faut switcher et se remettre au travail pour essayer de regagner le Bouclier. Parce qu’il y a encore du boulot… On n’a pas été suffisamment bons, suffisamment patient près des lignes. Ils ont su l’être en se montrant efficaces autour de leurs ballons portés. Pas nous."

"J’ai voulu marquer trop vite"

À ce sujet, la voix de Mauvaka était bien trop pleine de regrets pour ne pas être tiraillée par une douloureuse autocritique. D’abord parce que c’est lui qui, à l’arrière d’un maul, avait en main ce ballon sur lequel James Ryan (légalement ou pas ?) réussit à taper, provoquant l’essai de son vis-à-vis Dan Sheehan. Mais surtout parce que le Toulousain gardait évidemment en mémoire ce temps fort de la 45e minute, qui aurait pu tout changer…

"À ce moment, on était à 13 points au score, se remémorait Mauvaka. Et on a cette pénalité face aux poteaux qu’on choisit de taper en touche, parce qu’on veut revenir très vite sur leurs talons." Trop vite, sachant que cette pénalité facile ne demandait probablement qu’à être tentée ? Peut-être bien… Sauf que les Toulousains, qui venaient de mettre le Leinster à la faute sur un maul et avaent marqué juste avant la mi-temps par Meafou, se sentaient probablement en mesure de gagner l’épreuve de force. Sauf que celle-ci tourna court, la faute à un ballon perdu au contact par… Peato Mauvaka.

"Dans ces zones-là, il faut rester proche les uns des autres, pour ne pas s’exposer à un grattage. Et là encore, j’ai voulu marquer trop vite. La pluie commençait à tomber, le ballon devenait glissant. J’ai appelé Paul (Graou, NDLR) parce que je pensais que le coup pouvait être bon, et voilà… Je ne dirais pas que ça a été le tournant du match, parce qu’il avait probablement déjà eu bien bien avant. En revanche, ça nous a privé d’une opportunité de revenir à une marque du Leinster." Et l’on ne pourra jamais savoir ce qui serait arrivé…