Sorti vainqueur d’un match ouvert au Pays basque (26-35), Grenoble n’est toujours pas assuré de finir la saison dans le top deux, et la semaine prochaine, face à Vannes, c’est un véritable quart de finale que les Isérois vont jouer.

Cela faisait maintenant plusieurs semaines que la lutte pour la seconde place, afin d’accompagner Oyonnax en demi-finale, s’annonçait disputée. Elle le sera jusqu’au bout et il faudra finalement attendre la dernière journée pour savoir qui de Grenoble, Vannes ou Mont-de-Marsan, terminera la phase régulière derrière “Oyo”. Avec l’arrivée des beaux jours et des matchs “qui comptent”, les Bretons, les Landais et les Isérois ont donc décidé d’accélérer, mais Grenoble, en s’imposant sur la pelouse de Biarritz (26-35), a gardé son destin entre les mains. “On avait l’avantage d’avoir les résultats de nos concurrents avant le match, expliquait Arnaud Héguy dans les couloirs d’Aguiléra. De toute façon, avant le match, nous voulions rester maîtres de notre destin. Nous avions pour objectif de gagner ici et, malgré ça, il faudra faire un résultat la semaine prochaine face à Vannes à la maison.”

Grenoble a bien géré le vent…

Pour l’emporter face au BO, les Isérois, bien aidés par le vent qu’ils avaient dans le dos en première période, ont imposé un rythme d’enfer à une équipe basque aux abois sur l’entame. Les partenaires de Steeve Blanc-Mappaz ont franchi l’en-but adverse alors que le chronomètre n’affichait même pas une minute, mais l’essai de Karim Qadiri a ensuite été refusé.

Peu importe, Jean-Charles Orioli a finalement inscrit le premier essai du match sur l’action suivante, et après 18 minutes, le FCG menait d’ailleurs 0-17 au Pays basque. “Ensuite, le retour de mi-temps a été très compliqué, poursuivait l’ancien talonneur face à la presse. Le vent était un facteur important sur ce match-là. Je pense qu’on l’a plutôt bien géré en première mi-temps. Nous avons une ou deux occasions qui nous auraient permis

d’avoir un score un peu plus à l’aise, mais les Biarrots sont revenus assez rapidement. Ça nous a un peu perturbés, mais encore une fois, il faut féliciter les mecs. Ils ont encore une fois fait preuve de caractère et ça nous a permis de gagner ici.”

… et a été discipliné

Désormais, c’est un véritable quart de finale que les joueurs de Fabien Gengenbacher vont disputer, la semaine prochaine, contre une équipe de Vannes qui jouera gros sur cette 30e journée. “Ce sera le dernier match à domicile et même si on envisage, bien évidemment, qu’il y en ait d’autres, ce sera une fête. En tout cas, nous sommes sur notre chemin. Nous restons focus sur notre objectif. Même avant ce match face à Biarritz, il nous fallait absolument avoir deux victoires pour être dans le top deux”, rappelait l’entraîneur des avants.

Ce choc entre Bretons et Isérois aura donc un parfum de phase finale. Et pour l’emporter, les Grenoblois se devront d’être disciplinés, comme ils l’ont été face au BO. En effet, pour la première fois depuis le 9 mars, le FCG a terminé la rencontre sans prendre le moindre carton. Un chiffre qui contraste avec les cinq jaunes reçus lors de la précédente journée. “Si on veut avoir l’ambition d’aller chercher cette demi-finale à la maison, on s’aperçoit que nos concurrents sont beaucoup plus disciplinés,” soulignait Arnaud Héguy. De ce point de vue là, Grenoble est sur le bon chemin…