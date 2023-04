Les Bleues ont réalisé une première mi-temps catastrophique à Twickenham face aux Red Roses en encaissant un terrible 33-0. Pour son dernier match en sélection, Jessy Trémoulière a raté sa sortie, alors que Gabrielle Vernier a sonné la révolte en deuxième période, pour une défaite finale courte de cinq points.

1. Yllana Brosseau 4.5/10

Après deux bonnes prestations, la joueuse de Bobigny a subi la loi du pack anglais en première mi-temps. Une défaillance qui gâche un bilan pourtant correct sur les plans offensif et défensif. Remplacée par Ambre Mwayembe qui a fait une belle entrée et a réussi à inverser la tendance en mêlée fermée, avec Assia Khalfaoui.

2. Agathe Sochat 6/10

Bien que dominée en mêlée fermée comme toutes ses partenaires de la première ligne en première mi-temps, la Girondine s’est accrochée et a maintenu son effort tout au long de la partie. 16 plaquages réussis, pour deux ratés. A noter qu’elle a joué 80 minutes, alors qu’elle s’était blessée à la cheville en toute fin de semaine. Précise dans ses lancers, même si le contre anglais a souvent été menaçant.

3. Rose Bernadou 3,5/10

Plusieurs belles charges en début de rencontre, mais un en-avant grossier après un quart d’heure qui a donné la mêlée aux Anglaises sur laquelle elles ont marqué un essai de 80 mètres. Quatre fautes de main au total, ainsi qu’une réelle souffrance en mêlée fermée. Remplacée par Assia Khalfaoui qui a réussi à inverser la tendance en mêlée fermée et a participé au redressement du XV de France féminin en deuxième mi-temps.

4. Manae Feleu 5/10

Match contrasté pour la Grenobloise, qui a globalement souffert de la comparaison face à la paire anglaise Aldcroft-Beckett. Elle a concédé une pénalité facilement évitable sur un plaquage à l’épaule sur Packer qui a donné une pénalité aux Anglaises dans le camp français alors qu’il y avait 12-0. Elle s’est proposée dans le jeu courant, trouvant souvent de l’avancée.

5. Audrey Forlani 3,5/10

La capitaine des Bleues a connu un match délicat. Malgré toute sa bonne volonté, elle a souffert face à la vitesse et à la puissance de ses vis-à-vis Beckett et Aldcroft. Contrée sur un ruck offensif en début de deuxième mi-temps, elle a fait perdre ballon précieux à 5 mètres de la ligne. Visiblement blessée au poignet droit, elle a été remplacée par Romane Ménager à la 46ème. L’Héraultaise a signé une excellente entrée en avançant souvent sur ses interventions offensives et défensives, permettant au pack français de retrouver de l’allant en deuxième mi-temps.

6. Axelle Berthoumieu 5,5/10

La flanker a malheureusement perdu du temps de jeu en raison du carton donné à Rose Bernadou, puisqu’elle est sortie pour laisser la place à la droitière Assia Khalfaoui. Elle a été moins sollicitée que les autres joueuses de la troisième ligne en défense, mais a pris de nombreux ballons pour gagner un total de 109 mètres balle en main, montrant une belle aisance technique balle en main. Remplacée par Gros qui a apporté son énergie en sauvant in extremis un essai anglais, et qui en a marqué un de plus pour les Bleues.

7. Gaëlle Hermet 6/10

Même si elle fut bousculée en début de rencontre, à l’image de ce contest de Botterman qui lui gratta un ballon précieux près de la ligne anglaise, la Toulousaine s’est accrochée, et a maintenu son effort pour tenir son pack à flots. Son engagement a fini par payer en deuxième mi-temps. Elle termine la rencontre avec 16 plaquages effectués, et aucun manqué.

8. Charlotte Escudero 6/10

La Blaganacaise a mis un peu de temps à entrer dans son match. Elle a commencé par subir au contact au contact en début de partie, avant de réaliser sa première charge positive à la 12ème minute. Comme Hermet, ses efforts ont permis de maintenir le pack à flots. Auteure d’un essa également, qui réhausse son bilan.

9. Pauline Bourdon : 5/10

La demie de mêlée française a bien animé le jeu français dans un premier quart d'heure où la domination française fut à son paroxysme. Mais elle subit le brutal réveil des Red Roses et en tant que leadeuse, elle n'a pas réussi à remobiliser ses coéquipières. Sur le 2ème essai des Anglaises, elle est prise par le crochet intérieur de Tatyana Heard. En deuxième période, elle se met en évidence avec deux bonnes courses, malgré quelques choix de jeu discutables.

10. Jessy Trémoulière : 3,5/10

Quel dommage pour les Bleues que Jessy Trémoulière ait raté cette première pénalité, pourtant dans ses cordes. Avant ça, la joueuse de Romagnat avait tout bien fait : une bonne animation, une occupation parfaite. Puis vint ce loupé face aux perches (3/5 au final), et la suite de sa première période fut un long calvaire pour la demi d'ouverture. Elle commet un en-avant toute seule sur un temps fort français, avant de mal assurer une passe sur les extérieurs et de dévisser un jeu au pied. Un premier acte cauchemardesque avec un plaquage manqué sur le deuxième essai anglais et surtout un carton jaune à la 32e minute (en-avant volontaire). Hargneuse, elle se reprend après la pause en servant parfaitement Boulard. Cruelle sortie. Remplacée par Arbez qui s'est signalée par une belle percée plein champ.

11. Melissande Llorens : 3,5/10

L'aillière de Blagnac avait regagné sa place durant ce Tournoi des 6 Nations mais a raté son match à Twickenham. Elle perd son duel sur son couloir qui entraîne le premier essai anglais, et loupe encore son plaquage sur le deuxième essai des Red Roses. 23 mètres parcourus ballon en main, quatre courses : loin de ses standards habituels, et un engagement défensif largement en dessous des attentes d'un match de haut niveau.

12. Gabrielle Vernier : 6,5/10

Gabrielle Vernier regrettera longtemps son plaquage manqué sur la première offensive anglaise entraînant l'ouverture du score des Red Roses. Le tournant du match alors que les Bleues avaient outrageusement dominé les débats sur le premier quart d'heure. 13 plaquages à son actif pour deux ratés. Elle montra du caractère en deuxième période en trouvant la faille en bordure de ruck sur un crochet intérieur foudroyant (56e, 33-14). La meilleure trois-quart tricolore. Elle a parfaitement incarné la révolte française.

13. Marine Ménager : 5/10

Après un bon début de match, Marine Ménager a subi les assauts des Red Roses. Elle lit mal le jeu sur le 2e essai anglais avec une montée à contretemps qui ouvre la porte à l'attaquante anglaise. À son actif, une bonne course juste avant la pause où elle n'arrive pas à passer les bras et surtout 15 plaquages pour un seul manqué. Bonne percée dans la défense en fin de match qui ne donne rien.

14. Cyrielle Banet : 6/10

Elle débute parfaitement son match avec un gros débordement le long de la ligne de touche et gagne son duel face à MacDonald. 135 mètres bonifiés avec le ballon, le total le plus élevé de la rencontre, pour une belle activité dans le couloir. Elle est sanctionnée deux fois dans la rencontre et commet un en-avant. Auteure d'une bonne deuxième période, à l'image des Bleues, elle marque la 5eme réalisation française, trop tardive pour espérer un miracle. Rageant.

15. Émilie Boulard : 5/10

Elle n'est pas la seule, mais en défense Emilie Boulard fut en grande difficulté (4 plaquages, 2 manqués). Le dernier rempart des Bleues s'est plusieurs fois troué, comme sur le deuxième essai des Anglaises (25e). C'est elle qui débloque le compteur français et sonne la révolte en début de deuxième période. Bien servie par Jessy Trémoulière, elle inscrit son 4e essai du Tournoi.