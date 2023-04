Le XV de France féminin a été surclassé en première période face à l'Angleterre et s'est finalement incliné 38-33. Après un parcours parfait, les Bleues tombent une nouvelle fois face aux Red Roses et terminent deuxièmes du Tournoi.

Comme en 2019, 2020, 2021 et 2022, l’équipe d’Angleterre a remporté le Tournoi des 6 nations féminin cet après-midi. Face à son meilleur adversaire ces dernières années, à savoir la France, les Red Roses ont réalisé une première période de qualité et ont mené 33-0 à la pause, avant de baisser de rythme. De son côté, l’équipe de France, qui s'est réveillée trop tard, doit se contenter de la seconde place, comme lors des trois dernières éditions.

Dans un stade Twickenham où 58 498 personnes s’étaient amassées (record d'affluence pour une rencontre de rugby féminin !), les Bleues ont réalisé une bonne entame. En effet, sous le soleil de Londres, les joueuses entraînées par David Ortiz et Gaëlle Mignot ont proposé quinze très belles minutes, pendant lesquelles elles ont tenu le ballon et multiplié les assauts dans les 22 mètres adverses. Pour autant, la France n’a pas su concrétiser ce gros temps fort. Jessy Trémoulière (5e) a manqué l’occasion d’ouvrir le score, puis sur les offensives suivantes, dès que les Bleues se sont approchées de l’en-but anglais, les joueuses de Simon Middleton, excellentes dans le jeu au sol, ont gratté les ballons.

L’Angleterre déroule

Privées de munitions jusque-là, les Anglaises ont fait preuve d’un incroyable réalisme, puisqu’il n’a fallu qu’une possession aux partenaires de Marlie Packer pour ouvrir le score. On jouait alors la 17e minute et après une percée d’Helena Rowland, Abby Dow, plus rapide que tout le monde, a fini sa course dans l’en-but tricolore (5-0, 17e). Poussées par un public acquis à leur cause, les filles de Simon Middleton ont mis la main sur le ballon pour ne plus le lâcher. Elles ont commencé à gagner les impacts et les Bleues ont été en grande difficulté.

Peu avant la demi-heure de jeu, suite à une percée de Tatyana Heard, Marlie Packer a inscrit le second essai de son équipe (12-0, 27e). Dans la foulée, sur un nouveau temps fort des Red Roses, la numéro dix des Bleues Jessy Trémoulière, passée à côté de sa première mi-temps, a reçu un carton jaune pour un en-avant volontaire près de son en-but (32e). L’Angleterre en a profité pour mettre à mal la mêlée tricolore et Alex Matthews a fini l’effort collectif (19-0, 33e). Juste avant la pause, coupable d’avoir défendu sur Lucy Packer, qui filait dans l’en-but alors qu’elle était en position de hors-jeu, Rose Bernadou a reçu un carton jaune et Mme Barrett-Theron a accordé un essai de pénalité (26-0, 37e). Le calvaire ne s’est pas arrêté là, puisque dans le temps additionnel de cette première période, après avoir remonté soixante mètres, les Anglaises ont planté un cinquième essai signé Zoé Aldcroft, venue au soutien de sa partenaire de seconde ligne, Sarah Beckett (33-0, 40+3e).

La France sauve l'honneur

Dépassées pendant 25 minutes, les Françaises sont revenues sur le terrain, en deuxième mi-temps, avec un visage plus conquérant. Comme lors de l’entame de la première période, elles ont eu le monopole du jeu, mais elles ont su, cette fois, concrétiser leurs occasions. Le réveil des Tricolores a commencé par un essai d’Emilie Boulard, à la conclusion d’une offensive dans les 22 mètres adverses (33-7, 50e). Il s’est poursuivi sept minutes plus tard, lorsque Gaëlle Vernier a trompé la défense anglaise d’une feinte de passe, alors qu’un peu plus tôt, Gaëlle Hermer avait capté une diagonale au pied de Jessy Trémoulière (33-14, 57e).

À Twickenham, les Anglaises, grâce à un ballon porté dominateur et conclu par Lark Davies, ont repris une avance confortable, alors que le chronomètre affichait l’heure de jeu (38-14, 60e), mais c’est la France qui a mieux terminé la partie. Charlotte Escudero, sur ballon porté (38-21, 67e), puis Emeline Gros, en puissance (38-26, 76e) ont animé la fin de match. Les Bleues ont ensuite jeté leurs dernières forces dans la bataille pour se donner le droit de rêver. Mais l’essai de Cyrielle Banet, suivi de la transformation de Carla Arbez (38-33, 80+1e) est arrivé trop tard. Les Bleues n’ont pas pu avoir une ultime possession pour tenter de renverser la rencontre. Elles pourront longtemps regretter cette première période pendant laquelle les Anglaises ont marqué 33 points trop facilement…

