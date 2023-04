Après la défaite face à l'Angleterre (38-33) en finale du Tournoi des 6 Nations, la centre du XV de France Gabrielle Vernier souligne la ferveur des Bleues dans un match où elles arrivaient pourtant désavantagées.

Quel est votre sentiment au terme d'un match aussi particulier ?

C'est un match à la fois historique et frustrant. On a fait partie d'un réel événement pour le rugby féminin, donc on est vraiment heureuses. Mais évidemment frustrant d'avoir été dans le vide pendant 40 minutes et de n'avoir lâché les chevaux qu'en deuxième mi-temps. Je pense qu'on est quand même parvenus à les faire douter sur la fin, mais il nous a manqués 5 ou 10 minutes pour pouvoir tenter de faire quelque chose d'incroyable. Mais ça faisait aussi longtemps qu'on ne s'était pas autant régalé entre nous, si on oublie cette première mi-temps. Tout le Tournoi on s'est régalé, on s'est fait plaisir, c’est vraiment hyper encourageant pour la suite. Je pense à Carla (Arbez) qui vient d'intégrer le groupe et qui nous fait encore une entrée énorme, dans un stade au taquet. Donc ce n'est que de bon augure pour le groupe : je suis très heureuse qu'on ait réussi à montrer ce visage et cet état d'esprit en deuxième période parce que c'est plutôt ça qui nous ressemble.

Quel sentiment animez le groupe au retour des vestiaires ?

On a été vraiment déçues de nous-même. On sait que notre force c'est la défense et en première mi-temps on ne s'est pas retrouvées du tout : on s'est fait transpercer de tous les côtés, alors qu'on a de solides fondations là-dessus. Je pense que ça nous a nous-même étonnées de voir comment on se faisait trouer aussi facilement. Et en rentrant du vestiaire, on s'est dit qu'il était temps de montrer un autre visage, parce qu'on connaît nos forces. On a réussi à switcher, ce qui n'était pas facile après 30 points pris en première mi-temps. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui y seraient parvenues, mais nous, on l'a fait. C'est positif, mais il y a encore du travail à faire pour corriger ce qui nous a posé problème en première mi-temps, prendre du recul et voir pourquoi les choses n'ont pas fonctionné.

\ud83d\udcca Pour son dernier match en sélection, Jessy Trémoulière a raté sa sortie, alors que Gabrielle Vernier a sonné la révolte en deuxième période, pour une défaite finale courte de cinq points.https://t.co/kgNxItu92U#XVdeFrance #ANGFRA #TikTokW6N — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 29, 2023

Vous pensez que c'est l’enjeu de ce match qui vous a pénalisé ?

Je ne pense pas. Toute la semaine on s'était dit que la pression c'était à elle de l'avoir et pas nous. On est venues en bande, à 50, contre tout un stade. On est bien rentré dans le match, il a suffi de petites erreurs individuelles qui nous ont un peu coûté cher. Ce sont ces détails qu'il va falloir régler et être plus efficaces : on est resté dans leur camp pendant 15 minutes sans marquer. On est aussi conscientes qu'on tombe sur une équipe d'Angleterre très solide. Tout le monde est en pleine forme au début, à 100% de son jeu et c'est là où il y a le moins d'espace aussi pour avancer. C'est normal, c'est le déroulement d'un match. On sait que c'est rude en première mi-temps et on a profité du fait qu'elles relâchent la bride en deuxième, mais évidemment qu'on en sort déçues.

Et alors, ça fait quoi de jouer devant 58 498 spectateurs ?

C'est génial, mais j'aurais aimé que ça soit 58 000 Français ! J'ai qu'une hâte c'est de pouvoir le vivre en France. On produit du beau jeu, on offre du spectacle sur le terrain : des gros matchs comme ça mérite ce genre de public. Aujourd'hui, les supporters ont montré la voie à suivre pour le rugby féminin, on les remercie. On attend ça en France avec impatience.

On pouvait quand même entendre La Marseillaise dans toute cette foule, preuve que les supporters français ont répondue présents.

J'avoue que c'était compliqué dans le cours du match de l'entendre (rires). Mais on a vu, quand on a fait le tour du stade, quelques drapeaux français et ça fait toujours plaisir. Nos familles sont venues, ça fait chaud au cœur et je pense que ça a prouvé qu'on était vraiment unis pendant ce match. On a essayé de montrer ce qu'on valait et je pense que c'est chose réussite si on regarde cette deuxième mi-temps.