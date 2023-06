Pour s'éviter tous calculs et s'assurer une cinquième saison de rang en Pro D2, Rouen devait s'imposer ce soir. Au bout de 80 minutes complètes, c'est désormais chose faite avec une victoire bonifiée (34-17). Les Biterrois, eux, tenteront de s'offrir une belle sortie à domicile, face à Agen, lors de la dernière journée.

C'est toujours l'inconnue sur ce genre de matchs où les uns jouent leur vie et les autres préparent leurs vacances... Combien de temps le suspense va-t-il durer ? Sur la pelouse du stade Robert-Diochon de Rouen, les Biterrois ont tenu 20 minutes, le temps de croire avoir pris le score, avant de sombrer face à un adversaire surmotivé par l'enjeu.

Le break en deux minutes

Peu après le quart d'heure de jeu, le vétéran Valentine pense avoir inscrit le premier essai du match. Malgré ses 40 ans, il vient de sprinter sur cinquante mètres pour aller mettre la pression aux Rouennais après avoir adressé un long jeu au pied. Dans la continuité, il contre le ballon puis aplatit dans l'en-but. L'essai est finalement refusé à la vidéo, après un en-avant au départ de l'action.

Reprise du jeu sur une mêlée au centre du terrain. Rouen écarte vite vers sa flèche Benito Masilevu. Dans son couloir, l'ailier fait un festival, les Biterrois ne voient que son numéro dans le dos. Les locaux prennent l'avantage (18e, 5-0). Sur la remise en jeu suivante, Mapapalangi fonce tête baissée, dans un second temps, Gontineac le relaye à merveille pour conclure l'action face à une défense absente (21e, 12-0).

En trois minutes, les Normands tuent le match, le suspense et font déjà un grand pas vers leur maintien.

Béziers absent

Du côté de Béziers, le message a été rabâché toute la semaine. Des cadres du vestiaire comme Esteriola, Pinto-Ferrer ou Barrere vont quitter le club à l'intersaison, et les deux derniers matchs doivent leur offrir la sortie qu'ils méritent. Il faut se faire plaisir pour leur faire plaisir. Mais sur le terrain, les jolis mots ne sont pas suivis d'effets. Les Héraultais sont dominés et ne gagnent aucune collision. Pire, après quelques temps de jeu infructueux, ils se débarrassent systématiquement du ballon avec du jeu au pied. Décomplexés, les Rouennais en profitent et font plaisir à leur public.

Contrat rempli pour Rouen

Malgré un maigre sursaut d'orgueil au retour des vestiaires, ponctué par un essai d'Esteriola (49e, 22-10), l'ASBH n'est pas invité. À l'inverse, Rouen en remet une couche pour aller chercher le bonus offensif. La partie devient tendue, signe que les deux équipes ne veulent rien lâcher en cette fin de match. L'essai du bonus offensif arrive finalement à quelques secondes de la fin de la partie grâce à une ultime réalisation de Jimmy N'diaye (78e, 34-17).

Nicolas Godignon, qui quittera le club à l'issue de la saison, peut exulter, pris dans les bras par ses joueurs. Il laissera le club où il l'a trouvé, en Pro D2, pour la cinquième saison de rang. Preuve que, dans les années à venir, il faudra compter sur Rouen dans le paysage du rugby français, qui n'en finit plus de gagner le nord.