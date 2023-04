Selon nos informations, le troisième-ligne de formation, qui peut également jouer au centre et à l’aile, a paraphé un contrat de deux saisons avec les pensionnaires d’Albert-Domec, qui luttent pour leur survie en Pro D2.

C’est l’heure du grand départ pour un nouveau Minot de la Rade. En fin de contrat avec Toulon, Clément Egiziano (21 ans, 1m83 pour 100 kilos) s’apprête à faire le grand saut vers Carcassonne, où il a signé un contrat de deux ans. Ce joueur polyvalent, capable d’évoluer en qualité de flanker, centre ou ailier, s’est révélé lors d’un prêt fructueux au Stade Niçois.

En janvier dernier, Cédric Béal, responsable du centre de formation varois, avait justifié le départ de ce pur produit du rugby varois (Six-Fours, La-Seyne-sur-Mer) auprès du site Rouge et Noir. "Dans notre philosophie, nous souhaitons prêter les joueurs qui ont déjà effectué trois ans avec les Espoirs et qui ne bénéficient pas de temps de jeu récurrent avec l’équipe professionnelle. Pour Clément, c’est une très bonne chose. C’est un joueur qui a besoin d’être sur le terrain et qui y fera la différence, je n’en doute pas. Il va retrouver son poste de prédilection et apporter beaucoup de densité physique au centre du terrain pour le Stade Niçois."

Deux feuilles de match

Finalement, c’est à l’aile où son explosivité a fait des ravages en attaque, avec 2 essais en 8 rencontres, comme en défense, où l’intéressé apprécie "le don de soi". Il s’est rapidement installé comme un titulaire indiscutable chez les Aigles. Malgré des performances remarquées, l’intéressé n’aura pas le loisir de poursuivre son histoire avec Toulon. Il s’arrêtera donc à deux feuilles de match en professionnel chez l’entité estampillée au muguet.



Mais cette expérience aux Arboras n’a pas été vaine avec ce rebond du côté de Carcassonne, qui a battu la concurrence d'autres clubs de Nationale et de ProD2. Dans l’Aude, il évoluera sous les ordres de Jean-Marc Aué. Le successeur de Christian Labit a l’intention de poursuivre la stratégie basée sur la révélation de jeunes talents. Un environnement propice pour continuer à grandir sereinement.