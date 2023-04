La composition des Bleues, Sam Whitelock vers Pau... Les cinq infos de ce jeudi

La possible arrivée de la légende Sam Whitelock à Pau, la composition des Bleues pour le Crunch, les retours de Gabin Villière et Cheslin Kolbe, la prolongation d'Étienne Fourcade ou encore la sanction de Matthias Halagahu... Voici les cinq infos de ce jeudi.

Quel immense coup ferait la Section paloise si elle parvenait à attirer dans ses rangs le troisième joueur le plus capé de l'histoire du rugby, Sam Whitelock. Joueur légendaire, vainqueur de deux coupes du monde sous le maillot des All Blacks, le deuxième ligne serait en contact avec Pau pour renforcer le pack béarnais, annonce ce jeudi la République des Pyrénées. En fin de contrat avec la fédération néo-zélandaise, celui qui devrait disputer son dernier mondial en septembre en France, pourrait être à la recherche d'un nouveau challenge pour sa fin de carrière. Le projet aurait de bonnes chances d'aboutir selon le média local.

Pour ce Crunch face aux Red Roses qui se jouera devant plus de 55 000 spectateurs (record d'affluence pour un match de rugby féminin battu), la demie de mêlée Pauline Bourdon fera son retour comme titulaire. La joueuse du Stade toulousain était préservée face au pays de Galles après une grosse béquille subie face à l'Ecosse. En première ligne, Yllana Brosseau enchaînera une troisième titularisation. En plus de Rose Bernadou, Manae Feleu et Axelle Berthoumieu feront aussi leur retour dans l'équipe de départ. Chez les trois-quarts, aucun changement mis à part le retour de Pauline Bourdon.

Le XV de départ : 15. Boulard ; 14. Banet, 13. M. Ménager, 12. Vernier, 11. Llorens ; 10. Trémoulière, 9. Bourdon ; 7. Hermet, 8. Escudero, 6. Berthoumieu ; 5. Forlani (cap.), 4. M. Feleu ; 3. Bernadou, 2. Sochat, 1. Brosseau.

Remplaçantes : 16. Riffonneau, 17. Mwayembe, 18. Khalfaoui, 19. R. Ménager, 20. Gros, 21. Chambon, 22. Arbez, 23. Filopon.

Pour sa demi-finale de Challenge Cup, les Varois retrouvent leurs feux follets dans le but de contrecarrer le jeu offensif de l’équipe transalpine. En plein sprint final, les internationaux doivent apporter de la fraîcheur et reprendre du rythme en vue des dernières échéances. L’international français s’est remis de sa blessure au péroné contractée avec les Bleus lors de la préparation du Tournoi des Six Nations, début février. Quant au Boks, il a joué de malchance face à Lyon, fin mars. Après avoir inscrit un essai fabuleux, l’ex-Toulousain a subi une entorse de la cheville au moment de se relever et de partager sa joie avec ses partenaires. Dans son malheur, l'intéressé n'est resté qu'un mois sur le flanc.

Le talonneur de l'ASM Clermont Auvergne Etienne Fourcade (26 ans) prolonge son contrat de trois saisons. Alors qu'il était en fin de contrat en juin, celui qui a partagé le poste cette saison avec Yohan Beheregaray et Adrien Pélissié a convenu d'un nouvel accord, qui le lie désormais aux Jaunards jusqu'en juin 2026.

Le verdict est tombé mercredi soir pour le joueur du RC Toulon Matthias Halagahu : expulsé face à Castres lors de la 23ème journée de Top 14, le deuxième ligne a été suspendu cinq semaines par la commission de discipline. Le jeune joueur de 21 ans était entré à la 63ème minute de jeu sur la pelouse de Pierre-Fabre mais moins d'une minute plus tard, il s'était rendu coupable d'un déblayage dangereux sur le Castrais Tom Staniforth. Sanctionné d'un carton rouge par l'arbitre de la rencontre Jonathan Gasnier après visionnage de la vidéo, le Toulonnais avait laissé ses coéquipiers à 14.