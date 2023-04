Pour sa demi-finale de Challenge Cup, les Varois retrouvent leurs feux follets dans le but de contrecarrer le jeu offensif de l’équipe transalpine. En plein sprint final, les internationaux doivent apporter de la fraîcheur et reprendre du rythme en vue des dernières échéances.

Dans le confort du RCT Campus, la bande à Pierre Mignoni et Franck Azéma a travaillé en toute discrétion après le revers castrais (31-18), samedi dernier, le premier depuis le 26 février. Pour la deuxième semaine consécutive, les managers ont préféré fermer les entraînements au public, alors qu’une séance était initialement programmée sur les installations du Rugby Club Six-Fours – Le Brusc. Selon nos informations, le staff varois prépare quelques gros coups pour la réception de Benetton Rugby, dans le cadre des demi-finales de la Challenge Cup.



Hier, dans un communiqué, l’entité au muguet s'est félicitée du retour sur le pré de Gabin Villière et Cheslin Kolbe. L’international français s’est remis de sa blessure au péroné contractée avec les Bleus lors de la préparation du Tournoi des Six Nations, début février. Quant au Boks, il a joué de malchance face à Lyon, fin mars. Après avoir inscrit un essai fabuleux, l’ex-Toulousain a subi une entorse de la cheville au moment de se relever et de partager sa joie avec ses partenaires. Dans son malheur, l'intéressé n'est resté qu'un mois sur le flanc.



D’après les indiscrétions récoltées, les deux ailiers casqués ont fait partie de l’équipe des titulaires tout au long des séances collectives. Ils sont apparus en grande forme, même si bien évidemment rien ne remplace le rythme d’une rencontre. À cette heure, sans un événement malheureux d’ici dimanche après-midi, les comparses vont démarrer le match couperet face à la formation transalpine emmenée par un contingent d'internationaux italiens (Lamaro, Cannone, Garbisi...).

Kolbe vers un positionnement à l’arrière, Charles Ollivon sera aussi titulaire

Si comme à l’accoutumée, Villière va prendre place sur une aile, le staff varois a décidé de placer Cheslin Kolbe à l'arrière lors de la mise en place. C’est une surprise, car l’intéressé n’a plus occupé ce poste avec le maillot Rouge et Noir depuis un revers à Brive (17-10), le 26 février… 2022 !



À l’époque, Franck Azéma, tout juste intronisé à la tête du club de la rade pour prendre la suite de Patrice Collazo, avait tenté d’imposer le natif de Kraaifontein à ce poste. Il avait enchaîné cinq titularisations, avant qu’Aymeric Luc regagne l’arrière pour le terme de l’exercice. Lors de la tournée de novembre avec sa nation, Kolbe a joué une seule fois avec le numéro 15 dans le dos. C’était face à l’Irlande lors d'une courte défaite (19-16).



Pour accompagner Villière et Kolbe, d’une manière plus attendue, c’est Jiuta Wainiqolo qui a été choisi. Le Fidjien a déjà inscrit 13 essais cette saison, dont six en Challenge Cup. Ce trident arrière doit faire parler la foudre, probablement sous la pluie, face à une formation italienne présentée comme joueuse.

Vous connaissez le dicton, il n’y a jamais deux bonnes nouvelles, sans une troisième. Dans le paquet d’avants, Charles Ollivon a pris place dans la troisième ligne varoise lors de l’opposition, mercredi matin. Le capitaine de Toulon a manqué les deux dernières rencontres pour des douleurs à une cuisse et à un poignet. Pour ce rendez-vous d'importance pour rejoindre l'Aviva Stadium, dix ans après le premier sacre européen, le RCT aura quasiment son équipe type sur la pelouse.