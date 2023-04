Le centre du RC Vannes Kévin Burgaud (35 ans), présent au club depuis 14 ans, a annoncé prendre sa retraite à la fin de la saison.

Après 14 ans de bons et loyaux services, Kévin Burgaud fera ses adieux au RC Vannes à la fin de la saison. Le centre de 35 ans a aujourd'hui annoncé sa retraite : "Voilà, il est temps pour moi d’écrire la dernière page et de refermer le livre de ma vie de sportif. Que dire à part MERCI. Merci pour toutes ces émotions dans les différents clubs où j’ai pu évoluer."

\ud83d\udc99 ??́??? ???????, figure historique du RCV, annonce sa retraite I



C’est une magnifique aventure de 14 saisons au @RugbyClubVannes que Kévin s’apprête à clore à l’issue de la saison \ud83d\ude4f



Notre communiqué \ud83d\udc49https://t.co/rET7VEappP#RCV #BreizhRugby pic.twitter.com/uHTaK2IYyG — RUGBY CLUB VANNES (@RugbyClubVannes) April 25, 2023

Dans un communiqué officiel publié par le club, son président Olivier Cloarec salue un "joueur exemplaire sur le terrain et apprécié de tous en dehors. Son engagement au quotidien, son investissement à 100% à chaque entraînement et ses remarquables performances sur le terrain font de lui le joueur le plus capé de l’histoire du club avec 251 matchs à son actif. Accomplissement colossal au regard de la concurrence et des blessures auxquelles Kévin a toujours su faire face."

Burgaud aura presque tout connu dans sa carrière : formé à Domont, en région parisienne, il commença sa carrière professionnelle au Stade français, puis à La Rochelle, avant de rejoindre les rangs du club breton "un peu par hasard" en 2009, où il connaîtra notamment la montée en Pro D2 en 2016.