Les chances pour que Jonathan Danty revienne ce week-end,Kévin Burgaud, indissociable du RC Vannes, qui raccroche les crampons ou encore le départ de Cheikh Tiberghien pour Bayonne... Découvrez les cinq infos de ce mardi 25 avril.

"Jonathan Danty, c’est un vrai outsider pour dimanche. Là, il n’est pas avec le groupe, il fait des choses avec le médical. Il y a 5 % de chances... Quand tu as un joueur comme ça, qui est vraiment différent, ça mérite d’explorer toutes les opportunités pour l’avoir sur la feuille. Je dis 5 % parce que ça peut rechuter et c’est quelque chose que je n’aimerais pas. Il y a une marge de progression qui peut être rapide mais je pense que ça va taper dimanche." Voilà les mots du manager Ronan O'Gara ce mardi matin au sujet de son joueur et de la prochaine échéance qui les attend face aux Chiefs d'Exeter (dimanche à 16h). Les chances semblent donc infimes pour voir le puissant numéro 12 sur la pelouse du Matmut Atlantique mais pas nulles.

Le Tottenham Hotspur Stadium de Londres accueillera les finales de Champions Cup et Challenge Cup au mois de mai 2024. Il devait déjà recevoir les finales "européennes" cette année mais n'a pas pu en raison d'un calendrier surchargé.

Le Tottenham Hotspur Stadium lors d'un match de football entre Tottenham et Manchester City Icon Sport - ActionPlus

Après Marseille en 2021 et Dublin cette année, les finales de Champions Cup et de Challenge Cup se passeront à Londres, et plus précisément au Tottenham Hotspur Stadium, pour l'édition 2024. Elles auront lieu le vendredi 24 et samedi 25 mai.

C’est un retour aux sources pour le jeune Cheikh Tiberghien. Après quatre saisons avec l'ASM Clermont, le polyvalent trois-quarts rejoint les rangs de son club de formation. L'Aviron bayonnais a annoncé la signature de son contrat, portant sur trois saisons.

\u270d\ufe0fL'Ailier/Arrière et même centre Cheikh Tiberghien s'engage à l'Aviron Bayonnais pour les 3 prochaines saisons.



\ud83c\udfe0C'est un retour au club pour le joueur de 23 ans, formé à l'Aviron Bayonnais.



Rebienvenue chez toi Cheikh \ud83d\udd35\u26aa pic.twitter.com/vRSfS3q9rL — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) April 25, 2023

L'ancien international de l'équipe de France U18 et U20 a joué 53 matchs en Top 14 et 9 en Champions Cup. Blessé au poignet lors du match face à Brive en mars dernier, Tiberghien n’a pas retrouvé les terrains depuis. Opéré du poignet début avril, sa durée d'indisponibilité était deux mois. L'ailier/arrière ne rejouera donc plus sous les couleurs du club auvergnat cette saison.

Après 14 ans de bons et loyaux services, Kévin Burgaud fera ses adieux au RC Vannes à la fin de la saison. Le centre de 35 ans a aujourd'hui annoncé sa retraite : "Voilà, il est temps pour moi d’écrire la dernière page et de refermer le livre de ma vie de sportif. Que dire à part MERCI. Merci pour toutes ces émotions dans les différents clubs où j’ai pu évoluer."

\ud83d\udc99 ??́??? ???????, figure historique du RCV, annonce sa retraite I



C’est une magnifique aventure de 14 saisons au @RugbyClubVannes que Kévin s’apprête à clore à l’issue de la saison \ud83d\ude4f



Notre communiqué \ud83d\udc49https://t.co/rET7VEappP#RCV #BreizhRugby pic.twitter.com/uHTaK2IYyG — RUGBY CLUB VANNES (@RugbyClubVannes) April 25, 2023

Burgaud aura presque tout connu dans sa carrière : formé à Domont, en région parisienne, il commença sa carrière professionnelle au Stade français, puis à La Rochelle, avant de rejoindre les rangs du club breton "un peu par hasard" en 2009, où il connaîtra notamment la montée en Pro D2 en 2016.

Le jour de ses 30 ans, le SU Agen annonce la prolongation de son pilier jusqu'en 2025. Arrivé en 2021 dans le Lot-et-Garonne, Guion a disputé cette saison seize rencontres, dont sept en tant que titulaire. Le joueur formé à Soyaux-Angoulême avait déjà exprimé le souhait de rester à Agen.