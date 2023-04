Ce mardi matin, Ronan O'Gara a déclaré que Jonathan Danty n'était pas totalement forfait pour la demi-finale de Champions Cup face à Exeter dimanche à 16h. Une absence d'un mois était initialement prévue pour le centre international français, touché aux côtes face à Bayonne.

"Jonathan Danty, c’est un vrai outsider pour dimanche. Là, il n’est pas avec le groupe, il fait des choses avec le médical. Il y a 5 % de chances... Quand tu as un joueur comme ça, qui est vraiment différent, ça mérite d’explorer toutes les opportunités pour l’avoir sur la feuille. Je dis 5 % parce que ça peut rechuter et c’est quelque chose que je n’aimerai pas. Il y a une marge de progression qui peut être rapide mais je pense que ça va taper dimanche." Voilà les mots du manager Ronan O'Gara ce mardi matin au sujet de son joueur et de la prochaine échéance qui les attend face aux Chiefs d'Exeter (dimanche à 16h). Les chances semblent donc infimes pour voir le puissant numéro 12 sur la pelouse du Matmut Atlantique mais pas nulles.

"Il va falloir un miracle"

Pour rappel, le trois-quart centre de l'équipe de France était sorti blessé lors de la rencontre la Rochelle - Bayonne le samedi 15 avril. Touché aux côtes, Jonathan Danty laissait présager une absence conséquente environnante le mois de convalescence. "Le temps d'indisponibilité est plus long, c'est environ quatre semaines", expliquait Sébastien Boboul, entraîneur des trois-quarts, au sortir de cette rencontre gagnée 26-6. Il va falloir un miracle pour le voir en demi-finales. Mais avec lui on peut s'attendre à tout. C'est d'ailleurs ce qu'il m'a dit cet après-midi, qu'il se rétablissait vite." Rendez-vous donc à l'annonce de la composition pour peut-être une belle surprise aux supporters rochelais.